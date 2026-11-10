Benzinpreis fällt unter zwei Euro - Ölpreis-Einbruch entlastet Autofahrer

Der Ölpreis ist seit November um über 23 Prozent gefallen, wodurch Super E10 wieder unter zwei Euro liegt. Was treibt den Fall und wie sieht es bei Diesel und Gas aus?

Die Treibstoffkosten für deutsche Autofahrer sind deutlich gesunken, nachdem der Ölpreis seit Anfang November um mehr als 23 Prozent eingebrochen ist. Diese massive Korrektur hat die Tankstellenpreise bereits erreicht: Der bundesweite Durchschnittspreis für Super E10 liegt erneut unter zwei Euro pro Liter. Diese Entwicklung bringt spürbare Erleichterung in die Geldbeutel der Verbraucher, die im vergangenen Jahr unter hohen Energiekosten litten.

Steigende Hoffnungen auf weitere Senkungen

Experten wie Brzeski gehen davon aus, dass die Preisdynamik nicht abrupt endet, sondern sich fortsetzt. Er prognostiziert weitere, schnelle Preissenkungen an den Zapfsäulen. Diese optimistische Einschätzung stützt sich auf die aktuelle Marktlage, in der Rohöl als wichtigster Grundstoff für Benzin und Diesel erheblich an Wert verloren hat. Die Nachfrage scheint im Verhältnis zum Angebot gesunken zu sein, was den Druck auf die Großhandelspreise kontinuierlich reduziert.

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Detaillierte Einblicke in die Marktdaten

Am Dienstagvormittag kostete ein Barrel der Nordseesorte Brent nur noch 80,11 Euro, was etwa 89,92 Dollar entspricht. Dieser Wert markiert einen historischen Tiefpunkt, da der Preis zum ersten Mal seit August unter die psychologisch wichtige Marke von 90 Dollar pro Barrel fiel. Die Volatilität des Marktes zeigt sich auch in der vorangegangenen Woche: Dort verzeichnete der Ölpreis einen Rückgang von rund 16 Prozent. Es handelt sich hierbei um den stärksten Wochenverlust seit dem Beginn der Corona-Pandemie, was die immense Schwankungsbreite der aktuellen Energiebörse unterstreicht.

Verbraucherzahlen des ADAC im Fokus

Der Automobilclub ADAC hat für den vergangenen Sonntag konkrete Daten zur Preisentwicklung ermittelt. Demnach kostete Super E10 bundesweit im Durchschnitt 1,996 Euro pro Liter. Im Vergleich zum Vormonat stellt dies eine Reduktion von 7,6 Cent dar. Für einen durchschnittlichen Pkw mit einem 50-Liter-Tank entspricht diese Ersparnis exakt 3,80 Euro. Diese mathematische Differenz mag auf den ersten Blick gering erscheinen, summiert sich jedoch bei regelmäßigen Tankvorgängen zu einem signifikanten finanziellen Vorteil für den einzelnen Kunden.

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Im Diesel-Segment ist die Lage etwas anders gelagert. Auch hier gab es eine Preissenkung um 4,1 Cent. Der Literpreis liegt aktuell jedoch bei 2,241 Euro. Damit bleibt Diesel deutlich teurer als Super E10. Die Differenz beträgt fast 25 Cent pro Liter, was die Preisstaffelung der Kraftstoffe an der Tankstelle noch immer deutlich sichtbar macht. Autofahrer, die flexibel zwischen beiden Kraftstoffarten wählen können, profitieren somit am meisten von der niedrigen Benzinpreis-Korrektur.

Erdgas und die Gefahr kalter Winter

Neben dem Ölmarkt zeigt auch der Erdgasmarkt deutliche Entlastungstendenzen, doch die Situation für private Haushalte bleibt komplex. Die Börsenpreise für Erdgas sind ebenfalls erheblich gesunken. Brzeski warnt jedoch davor, voreilige Schlüsse über sofortige Entlastungen zu ziehen. Die niedrigeren Handelspreise führen nicht automatisch zu niedrigeren Heizkosten im direkten Vergleich, da Versorger ihr Gas bereits zu früheren, höheren Preisen eingekauft haben. Diese Verzugseffekte müssen erst abgebaut werden.

Ein weiterer kritischer Faktor sind die derzeitigen Gasspeicherstände in Deutschland. Sie liegen ungewöhnlich niedrig, was das System anfällig für Preissprünge macht. Sollte der Winter besonders kalt ausfallen, könnte die Nachfrage die Kapazitäten überfordern und die Preise erneut in die Höhe treiben. Laut Experten wird der Preisanstieg der letzten Monate den Haushalten wohl erst zu Beginn des kommenden Jahres als saftige Abrechnung präsentiert. Die Entwarnung ist daher vorzeitig, auch wenn die aktuellen Aktienkurse im Energiesektor positiv gestimmt sind.