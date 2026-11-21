Die Raumsonde BepiColombo hat Merkur erreicht. Esa und Jaxo bereiten die wissenschaftliche Hauptmission vor, die im April beginnt, um den Planeten zu erforschen.

Die Raumsonde BepiColombo hat nach einer achteinjährigen Reise erfolgreich den kleinsten Planeten des Sonnensystems, Merkur, erreicht. Die europäische Weltraumbehörde Esa gab am frühen Morgen bekannt, dass der Flugkörper in eine Umlaufbahn um den Planeten eingetreten ist. Die Mission wird gemeinsam von der Esa und der japanischen Raumfahrtbehörde Jaxa durchgeführt und kostete rund 1,7 Milliarden Euro.

Sonde im Orbit Kontakt zu Bodenkontrolle

Die Bodenkontrolle in Darmstadt hat die Kommunikation mit der Sonde aufgenommen, wie das Organisation auf der Plattform X mitteilte. Der Flugkörper befindet sich derzeit auf einer elliptischen Bahn, die ihn zunächst bis auf 674 Kilometer an die Oberfläche des Merkur heranholt. Dieser Schritt ist entscheidend, um die komplexe Mission auf die wissenschaftlichen Hauptaufgaben vorzubereiten. Die ESA bestätigte den erfolgreichen Start der Hauptmission und freute sich über das Signal der Raumsonde.

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Wissenschaftliche Ziele und Instrumente

Zwei Satelliten, die fest miteinander verbunden sind, bilden das Herzstück der Sonde und sollen in den kommenden Monaten getrennt werden. Sie sind mit einer Vielzahl von Instrumenten ausgestattet, um das Magnetfeld, die Oberfläche und den Kern des Planeten zu untersuchen. Die Forscher wollen dabei herausfinden, ob es auf dem Merkur Wasser gibt und wie sich der schwerste Planet seiner Größe im Laufe der Zeit geformt hat. Diese Daten sollen Aufschluss über die Ursprünge des Sonnensystems geben.

Chronologie der Trennung und Start

Im September wurden die beiden Satelliten von ihrem Antriebsmodul abgetrennt, woraufhin die Schwerkraft des Merkur sie einfing. Die finale Trennung der beiden Satelliten ist für Dezember und März geplant, um ihre jeweiligen Zielumlaufbahnen zu erreichen. Die eigentliche wissenschaftliche Arbeit soll erst im April starten, wenn die Satelliten die stabilen Orbits erreicht haben. Die Sonde startete bereits im Oktober 2018 und hat seither mehr als zehn Milliarden Kilometer zurückgelegt.

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Herausforderungen durch extreme Hitze

Die Bedingungen am Merkur sind aufgrund der Nähe zur Sonne extrem. Die Sonnenintensität kann dort bis zu zehnmal stärker sein als auf der Erde. Um die Elektronik zu schützen, wurden die Satelliten mit Hochtemperaturbeschichtungen und mehrschichtiger Isolierung ausgestattet. Einer der Satelliten muss sich zudem pro Minute bis zu 15 Mal drehen, um einer Überhitzung vorzubeugen.

Kontrollzentrum in Deutschland

Die Steuerung der BepiColombo-Mission erfolgt über das Esa-Kontrollzentrum in Darmstadt. Merkur gilt als der am wenigsten erforschte Planet im inneren Sonnensystem. Die Daten, die die Sonde in den kommenden Jahren liefern wird, sollen das Verständnis der Planetenentstehung und -entwicklung grundlegend verändern. Die erfolgreiche Ankunft markiert einen historischen Meilenstein in der internationalen Raumfahrtzusammenarbeit.