Vor einer Woche hielt sich Sebastian Bray angesichts der Kursgewinne bei Bayer noch mit einer Kaufempfehlung zurück. Seither hat ein Gericht in Missouri den milliardenschweren Glyphosat-Vergleich genehmigt, und die Aktie ist gefallen.

Der Berenberg-Analyst stuft sie nun von "Hold" auf "Buy" hoch. Sein Kursziel von 62 EUR liegt gut 22 % über dem Xetra-Schlusskurs vom Mittwoch. Erst in der Vorwoche hatte Bray sein Kursziel von 53,50 auf 62 EUR angehoben.

Die Aktie hat seit seiner letzten Einschätzung nach Brays Rechnung rund 11 % verloren. Er führt das vor allem auf Gewinnmitnahmen zum Jahresende zurück . Seine Kaufempfehlung stützt sich auf die Aussicht, dass das Pharmageschäft in den kommenden Jahren mehr zum Konzerngewinn beitragen könnte, als Analysten bislang erwarten. Hinzu kommt aus seiner Sicht die Chance auf eine Neubewertung der Branche, falls die Rally bei KI-Aktien an Schwung verliert.

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Bei Sanofi sieht Bray diese Entwicklung bereits. Die britische Großbank Barclays wird bei den beiden deutschen Intralogistik-Konzernen KION und Jungheinrich vorsichtiger. Analyst Timothy Lee stuft beide Aktien von „Overweight“ auf „Equal Weight“ ab und senkt die Kursziele um fast ein Drittel. Das Hauptargument: Es fehlen die Wachstumstreiber.