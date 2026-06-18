Berenberg hebt Kursziel für Novo Nordisk nach starkem Wegovy-Pillenstart deutlich an

Die Privatbank Berenberg hat ihr Kursziel für die Aktie von Novo Nordisk nach Gesprächen mit dem US-Chef des Unternehmens deutlich erhöht. Grund ist die außergewöhnlich starke Nachfrage nach der oralen Abnehmspritze Wegovy, die sich besser entwickelt als erwartet. Die Analysten sehen erhebliches Upside-Potenzial und rechnen mit deutlich höheren Pillenumsätzen.

Die orale Version des Abnehmmedikament s Wegovy des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk verkauft sich deutlich schneller und besser als ursprünglich von Analysten erwartet. Dies führte zu einer deutlichen Reaktion der Privatbank Berenberg , die ihr Kursziel für die Novo-Nordisk- Aktie von zuvor 300 auf nun 325 dänische Kronen anhob.

Bei einem aktuellen Kurs von rund 280 Kronen entspricht dies einem potenziellen Aufwärtspotenzial von etwa 14 Prozent. Die Einstufung der Aktie wurde zudem beibehalten. Die Analysten stützen ihre optimistischere Einschätzung auf ein Gespräch mit Jamey Millar, dem US-Chef von Novo Nordisk, bei dem die exceptionally starke Nachfrage nach der Pille thematisiert wurde. Interessanterweise wurden in den USA innerhalb von nur 22 Wochen nach dem Marktstart im Januar bereits rund drei Millionen Rezepte für das orale Wegovy ausgestellt.

Darüber hinaus zeigen sich positive Effekte auch bei der höher dosierten Spritzenvariante Wegovy HD, die im April eingeführt wurde. Etwa 80 Prozent der Patienten, die auf diese stärkere Dosis wechseln, stammten zuvor von der niedrigeren Dosierung und wären ohne diesen Wechsel möglicherweise zu konkurrierenden Produkten abgewandert. Die Konkurrenz durch das orale Produkt Foundayo von Eli Lilly habe dem Geschäft von Novo Nordisk bislang kaum geschadet.

Für das Jahr 2026 rechnet Berenberg nun mit Pillenumsätzen von rund 18 Milliarden dänischen Kronen, während der Marktkonsens lediglich bei elf Milliarden liegt. Sollte die Entwicklung im zweiten Halbjahr weiterhin so positiv verlaufen, halten die Analysten sogar eine erneute Anhebung der Jahresprognose für möglich. Spannend wird zudem der Kapitalmarkttag am 21. September, zu dem der Konzern einlädt, sowie anstehende Zulassungsentscheidungen für CagriSema und das Bluterpräparat Mim8.

In der Bewertung sieht Berenberg zudem noch Luft nach oben: Novo Nordisk wird derzeit mit einem Abschlag von gut 13 Prozent zum Branchendurchschnitt großer Pharmakonzerne gehandelt. Dies untermauert die Einschätzung, dass die Aktie weiteres Potenzial besitzt, getrieben durch den überraschend starken Start der oralen Wegovy-Variante und die daraus resultierenden Umsatz- und Gewinnaussichten





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