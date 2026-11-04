Bergarting bestätigt U-Haft für Marius Borg Høiby wegen Alkoholltests

Das norwegische Berufungsgericht Bergarting hat die Freilassung von Marius Borg Høiby abgelehnt. Alkohol im Urin führt zu weiterer Untersuchungshaft für Mette-Marits Sohn.

Das norwegische Berufungsgericht Bergarting hat den Antrag auf Entlassung von Marius Borg Høiby aus der Untersuchungshaft abgewiesen. Der 29-jährige Enkel von Prinzessin Mette-Marit muss weiterhin elektronisch überwacht auf dem Anwesen Skaugum verbleiben. Die Ablehnung basiert auf einem positiven Alkoholltest in einer unangekündigten Urinprobe. Damit ist die ursprüngliche Entscheidung des Osloer Bezirksgericht s vom vergangenen Montag außer Kraft gesetzt.

Gerichtliche Begründung und Drogenrisiko

Die Richter im Bergarting stufen das Risiko einer erneuten Rückfalltatschaft als hoch ein. Die Entscheidung führt an, dass die Gefahr von Alkohol- oder Drogenkonsum bei einer Entlassung nicht ausgeschlossen werden kann. Ein positiver Test auf Alkohol wurde in einer der unangekündigten Kontrollen während der Haft auf Skaugum festgestellt. Das Gericht ging davon aus, dass Høiby am Vortag des Tests alkoholische Getränke konsumiert hatte. Zudem besteht die Befürchtung einer Wiederholungsgefahr gegenüber der als Frogner-Frau bekannten Person und weiteren Betroffenen.

Also read Marius Borg Høiby wird aus der Untersuchungshaft entlassen

Verteidigung bestreitet vorsätzlichen Verstoß

Sein Rechtsanwalt Daniel Storrvik hat die Vorwürfe des vorsätzlichen Alkoholkonsums zurückgewiesen. Høiby bestreitet, Alkohol freiwillig zu sich genommen zu haben. Das Gericht stellte jedoch fest, dass keine weiteren Verstöße gegen die Haftauflagen vorliegen. Es gibt keine Hinweise darauf, dass er das strikte Kontaktverbot zur Geschädigten missachtet oder unzulässigen Kontakt aufgenommen hat. Andere Aspekte des Verhaltens wurden als unbedenklich eingestuft, sodass der Alkoholfund der alleinige Auslöser für die Fortsetzung der Haft ist.

Advertisement

Prozessverlauf und frühere Urteile

Die Ausgangsentscheidung des Osloer Bezirksgerichts hatte die Freilassung unter Auflagen wie einer Meldepflicht und regelmäßigen Drogentests genehmigt. Die Staatsanwaltschaft legte gegen diese Entscheidung umgehend Berufung ein und forderte die Fortsetzung der Untersuchungshaft. Mit ihrer Beschwerde hatte sie vor dem Bergarting nun Erfolg. Die Verteidigung nahm die Entscheidung zur Kenntnis, wird die schriftliche Begründung jedoch genau prüfen und die weiteren Schritte mit Høiby besprechen. Die einstimmige Meldung mehrerer norwegischer Medien und der Nachrichtenagentur NTB bestätigt die Rechtskraft der neuen Anordnung.

Ausblick auf den Berufungsprozess 2027

Marius Borg Høiby befindet sich seit Februar in Untersuchungshaft, die regelmäßig um vier Wochen verlängert wurde. Im Sommer wurde er wegen mehrerer Straftaten, darunter zwei Vergewaltigungen nach norwegischem Recht, zu vier Jahren Haft verurteilt. Er bestreitet die Vorwürfe der Vergewaltigung und Misshandlung. Sowohl die Verteidigung als auch die Staatsanwaltschaft haben gegen das Urteil in Teilen Berufung eingelegt. Der geplante Berufungsprozess ist für den 9. Februar 2027 angesetzt. Bis zu diesem Termin bleibt die aktuelle Haftentscheidung des Bergarting bindend.