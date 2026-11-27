Bevor Hans Sigl als „Bergdoktor“ im Fernsehen seinen großen Durchbruch feierte, versuchte er sich in einem anderen Bereich. Seine Karriere beim Radio nahm jedoch ein abruptes Ende.

Bevor Hans Sigl als „Bergdoktor“ im Fernsehen seinen großen Durchbruch feierte, versuchte er sich in einem anderen Bereich. Seine Karriere beim Radio nahm jedoch ein abruptes Ende.

Anfang der 90er-Jahre sammelte Hans Sigl erste Erfahrungen als Radiomoderator. Damals arbeitete er für Antenne Tirol. Da es zu dieser Zeit in Österreich noch keinen regulären privaten Hörfunk gab, wurde aus dem italienischen Sterzing gesendet. Gemeinsam mit einem Freund moderierte der heutige ZDF-Star eine nächtliche Talksendung.

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Doch die beiden trieben es offenbar etwas zu bunt.