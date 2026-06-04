Berger ist einsatzbereit - aber das Licht ist noch nicht grün

Die Torhüterin Ann-Katrin Berger ist für das WM-Quali-Matchballspiel gegen Norwegen einsatzbereit, aber die Entscheidung ist noch nicht endgültig. Bundestrainer Christian Wück sagt, dass sie spielt, aber Berger macht noch letzte Härtetests, bevor sie sich entscheidet, ob sie mit ihrer Spezial-Rüstung aufläuft.

Die Torhüterin Ann-Katrin Berger ist für das WM-Quali-Matchballspiel gegen Norwegen einsatzbereit, wenn sie sich über die Stunden vor dem Anpfiff nicht noch etwas tut, was die Verletzung schlimmer macht.

Bundestrainer Christian Wück sagt, dass sie spielt, aber das Licht ist noch nicht komplett grün. Berger macht vor dem Spiel noch letzte Härtetests, entscheidet wohl auch erst dann, ob sie mit ihrer Spezial-Rüstung aufläuft. Die Vierer-Abwehrkette muss auf gleich drei Positionen verändert werden, da Kapitänin Giulia Gwinn für eine Schulter-OP unterm Messer liegt, Vize-Kapitänin Janina Minge gesperrt ist und Linksverteidigerin Franziska Kett verletzt ist.

Deutschland ist mit einem Sieg gegen Norwegen bereits für die WM 2027 in Brasilien qualifiziert, aber es geht für beide Mannschaften um sehr viel, und die Trainer wollen ihre beste Leistung abrufen





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