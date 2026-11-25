Zustimmung von Bundestrainer Christian Wück? Braucht Ann-Katrin Berger nicht. Die deutsche Fußball-Nationaltorhüterin spricht in einer Medienrunde auch über ihren neuen Vertrag bei Union Berlin.

Zustimmung von Bundestrainer Christian Wück? Braucht Ann-Katrin Berger nicht. Die deutsche Fußball -Nationaltorhüterin spricht in einer Medienrunde auch über ihren neuen Vertrag bei Union Berlin. Vor ihrem spektakulären Wechsel zum 1.

FC Union Berlin hat sich Ann-Katrin Berger keinen Rat von Bundestrainer Christian Wück geholt.

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"Das ist komplett auf meiner Seite gewachsen", sagte die Fußball-Nationaltorhüterin in einer digitalen Medienrunde aus Rio de Janeiro. "Es ist meine Karriere und ich glaube, da brauche ich jetzt nicht irgendwie eine Zustimmung vom Bundestrainer. " Sie freue sich aber, wenn Wück zu dem ein oder anderen Bundesliga-Spiel vorbeikomme. Vor ihrem Einstieg bei den Berlinerinnen ist Berger erst mal mit der DFB-Elf in Südamerika gefordert.