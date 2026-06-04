Berger vor dem WM-Qualifikationsspiel: Eine Frage der Schmerztoleranz

Ann-Katrin Berger muss sich vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen Norwegen um ihre Teilnahme sorgen. Sie hat sich bei einem Spiel ihres Gotham FC am Bauch verletzt und trainiert nun mit einem Polster am Körper.

Ann-Katrin Berger , die deutsche Torwart -Titanin, muss sich vor dem entscheidenden WM-Qualifikationsspiel gegen Norwegen am Freitag um ihre Teilnahme sorgen. Sie hatte sich bei einem Spiel ihres Gotham FC vor gut einer Woche am Bauch verletzt und trainiert nun mit einem Polster am Körper, um Erschütterungen und Schüsse abzufangen.

Berger hat Schmerzen und ihre Teilnahme an dem Spiel ist noch ungewiss. Der Bundestrainer Christian Wück hat angekündigt, dass er auf seiner Nummer 1, Berger, bestehen wird, wenn die Teilnahme an der WM 2027 quasi feststeht. Nun wackelt ihr Einsatz wegen der Verletzung. Es wird eine Frage der Schmerztoleranz und der Bewegungsfähigkeit sein.

Wenn Berger nicht spielen kann, gibt es zwei Herausforderinnen: Stina Johannes von Wolfsburg und Ena Mahmutovic vom Bayern. Beide stehen auf derselben Stufe und die Trainingseindrücke sollen mitentscheiden, welche Torhüterin Berger ersetzt. Die Entscheidung wird erst knapp vor dem Spiel getroffen werden





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