Bergischer HC: Lena Lindemann wegen Autoimmunerkrankung verliert

Torwart Lena Lindemann pausiert unbestimmt wegen Zöliakie-Diagnose. Trainer Ruben Voßhans klagt über Verlust für die SG Nürtingen-Zizishausen-Partie.

Die Torwartposition des Bergischen HC (BHC) fällt aktuell weg, da die kapitäne Lena Lindemann aus gesundheitlichen Gründen pausiert. Aufgrund einer neu diagnostizierten chronischen Autoimmunerkrankung kann die 1,80 Meter große Spielerin derzeit keinen Leistungssport mehr betreiben.

Detailed Diagnosis and Medical Context

Lindemann bestätigte in einer offiziellen Erklärung des Vereins, dass sie im aktuellen Jahr die Diagnose Zöliakie erhalten habe. Diese Erkrankung zwingt sie zu einer konsequenten glutenfreien Ernährung, da der Verzehr des Klebereiweißes Gluten zu schweren gesundheitlichen Problemen führt.

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Die körperlichen Einschränkungen durch die Zöliakie sind derart gravierend, dass Lindemann den Schritt nach vorn tun und sich vollständig auf ihre Genesung konzentrieren muss. Sie erklärte explizit, dass eine Rückkehr in den aktiven Hochleistungssport unter den aktuellen Umständen nicht möglich ist.

Impact on Team Strategy and Upcoming Matches

Trainer Ruben Voßhans bestätigte die Ausfallzeit für sein Team vor dem bevorstehenden Spiel gegen die SG Nürtingen-Zizishausen. Der 35-jährige Übungsleiter betonte, dass die Kapitänin unbestimmte Zeit nicht zur Verfügung stehe, was die Aufstellung erheblich erschwert.

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Für den BHC und die DHB-Auswahl stellt der Ausfall von Lindemann einen herben sportlichen Verlust dar. Die Abwesenheit der U20-Weltmeisterin hinterlässt eine spürbare Lücke im Torwartsektor des Vereins und der Nationalmannschaft.

Historical Achievements and Career Trajectory

Lindemann war ein fester Bestandteil der deutschen Juniorenauswahlen und sammelte wertvolle internationale Erfahrungen. Sie wurde mit der U19-Nationalmannschaft Europameisterin und errang mit der U20-Auswahl den Titel der Weltmeister.

Die DHB-Delegation und der BHC wünschen sich, dass die Erkrankung nicht das Karriere-Aus für die Talentierte bedeutet. Es besteht die Hoffnung, dass sie trotz der chronischen Natur der Krankheit eine professionelle Karriere fortsetzen kann.

Long-Term Health Implications for Athletes

Zöliakie ist eine Systemerkrankung, die über den Darm hinausgeht und diverse Organsysteme betreffen kann. Sie verursacht eine lebenslange autoimmune Reaktion, die die Dünndarmschleimhaut schädigen und die Aufnahme von Eisen, Kalzium, Magnesium, Zink und Vitamin B beeinträchtigen kann.

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Bekannte Sportgrößen wie Novak Djokovic, Sabine Lisicki, Jérôme Boateng und Andrea Henkel sind ebenfalls von der Glutenunverträglichkeit betroffen. Grundsätzlich ist Spitzensport mit Zöliakie möglich, wenn die Athleten strikt glutenfrei essen.

Social Support and Future Outlook

Entscheidend ist aktuell, dass sich die ehemalige Weltmeisterheldin die Zeit nimmt, die ihr Körper zur Erholung benötigt. Handball tritt in diesem Kontext in den Hintergrund, während die gesundheitliche Wiederherstellung absolute Priorität genießt.

Das Umfeld drückt Lindemann die Daumen für eine erfolgreiche Bewältigung der Situation. Die medizinische Betreuung konzentriert sich nun darauf, den Zustand zu stabilisieren und den Weg zurück ins Training zu ebnen, sofern dies möglich ist.