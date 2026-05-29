Bergischer HC sichert Klassenerhalt nach Sieg in Erlangen und blickt auf European League

Der Bergische HC hat durch einen 32:26-Auswärtssieg beim HC Erlangen den sportlichen Klassenerhalt in der Handball-Bundesliga geschafft. Nach einerdominanten Vorstellung, insbesondere von Torhüter Christopher Rudeck und Torschützenkönig Noah Beyer, feiert der Aufsteiger den größten Erfolg der Vereinsgeschichte und qualifiziert sich wahrscheinlich für den European League.

Das Handball -Wochenende steht ganz im Zeichen des European-League- Final4 in Hamburg , wo die SG Flensburg-Handewitt, der THW Kiel und die MT Melsungen um den Titel im zweitwichtigsten Klub-Wettbewerb Europas spielen.

Doch das ist nicht die einzige entscheidende Partie: Bereits am Freitag stand für den Aufsteiger und Pokalfinalisten Bergischer HC beim HC Erlangen das Spiel um den sportlichen Klassenerhalt auf dem Programm. Nach einem spannenden Kampf über 60 Minuten feiert der BHC nach einem 32:26-Sieg den Verbleib in der Handball-Bundesliga und kann für ein weiteres Jahr in der höchsten deutschen Spielklasse planen.

Während Erlangen den Klassenerhalt bereits am vorherigen Spieltag gesichert hatte, war für die Gäste aus Wuppertal diese Partie unter dem Motto "Alles oder Nichts". Die Partie begann denkbar schlecht für den HC Erlangen. Nach nur elf Minuten lagen die Gastgeber mit 2:7 zurück, sodass Trainer Johannes Sellin zur ersten Auszeit rief. In einer lautstarken Ansprache forderte er seine Mannschaft auf, endlich aggressiver zu Werken und das Heimspiel zu bestreiten.

Die Worte zeigten kurzzeitig Wirkung - ein 3:0-Lauf brachte Erlangen auf 5:7 heran. Doch der BHC ließ sich nicht aus der Ruhe bringen, vor allem Dank einer überragenden Leistung von Torhüter Christopher Rudeck. In den ersten zwanzig Minuten parierte er bereits acht Würfe und hielt damit 53 Prozent der Versuche. Überhaupt präsentierte sich der HC Erlangen in einer Formkrise: Fünf Niederlagen in Folge musste die Mannschaft hinnehmen, und das Selbstvertrauen war sichtbar gering.

Verschärft wurde die Situation dadurch, dass gleich drei Schlüsselspieler - Viggo Kristjansson, Andri Mar Runarsson und Marek Nissen - ausfielen, die zusammen für 40 Prozent aller Saisontore der Erlanger verantwortlich zeichneten. Zur Halbzeit stand ein 12:15-Rückstand auf der Anzeigetafel, den die Franken im zweiten Durchgang nicht mehr wettmachen konnten. Der Bergische HC hatte von Beginn an sein klares Ziel im Blick und ließ sich durch den frühen Rückstand der Gastgeber nicht beirren.

Mit einer konstanten Leistung und einem wirkungsvollen Angriff brachten die Gäste den Vorsprung über die Zeit und feierten nach dem Schlusspfiff den ganz großen Erfolg. Besonders herausragend präsentierte sich Noah Beyer, der als Siebenmeter-Spezialist allein 13 Tore zum Sieg beisteuerte. Torhüter Rudeck, der insgesamt 14 Paraden bei einer Quote von 37 Prozent verbuchte, zeigte sich im Interview überwältigt: "Das ist unglaublich schön und eine Belohnung für diese Truppe, für die Spieler, die nach dem Abstieg im Jahr 2024 geblieben sind.

" Damit schließt der BHC die erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte ab. Durch das Erreichen des Pokalfinales und den nun gesicherten Klassenerhalt ist der Klub aus Wuppertal für die kommende Spielzeit aller Voraussicht nach für den European League qualifiziert, da Pokalsieger Füchse Berlin voraussichtlich in der Champions League starten wird. Ein wahres Handball-Märchen für den Aufsteiger





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