Mit einer Niederlage bei IK Sävehof hat der Bergische HC am vorletzten Gruppenspieltag den Playoff-Einzug verpasst.

Mit einer Niederlage bei IK Sävehof hat der Bergische HC am vorletzten Gruppenspieltag den Playoff-Einzug verpasst. Ein Sieg am 5. Spieltag in Schweden hätte den Bundesligisten vorzeitig in die K.o.

-Phase gebracht. Nach der klaren 22:31 -Niederlage am Dienstagabend muss der BHC aber noch um den Einzug in die nächste Runde bangen. Eine schwache erste Hälfte kostete das Team des Trainerduos Markus Pütz und Arnor Gunnarsson den Sieg. Mit der Niederlage rutschte der BHC auf Platz drei der Gruppe D ab und braucht neben einem Sieg im abschließenden Gruppenspiel gegen HT Tatrag Presov am 1.

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Dezember Schützenhilfe im Parallelspiel von IK Sävehof beim jetzt zweitplatzieren MRK Sesvete. Bereits die Anfangsphase gehörte den Hausherren, die zunächst mit 3:1 und wenig später bereits mit 5:2 führten.

Bei den Schweden war es vor allem Linksaußen Leon Halen, der sich mit drei Treffern in dieser Phase auszeichnen konnte, hinten hielt Peter Johannesson nahezu jeden BHC-Versuch und erzielte sogar ein Tor, als die Gäste in Unterzahl das Tor räumten. Beim Stand von 8:3 nahm das BHC-Trainerduo eine Auszeit und es gab deutliche Worte von Pütz und Gunnarsson an die Spieler nach dieser verschlafenen Anfangsphase.

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In der Folge waren die Kräfteverhältnisse zumindest ausgeglichener, der Rückstand blieb aber zunächst konstant bei fünf Toren. Beim Stand von 13:7 nahmen die BHC-Trainer aber bereits ihre zweite Auszeit . Viel änderte aber auch diese Ansage nicht, denn zur Pause betrug der Rückstand sechs Tore .

Die zweite Hälfte begann ruppig, vor allem die Schweden langten ordentlich zu und handelten sich früh eine doppelte Unterzahl ein. Der BHC nutzte das und verkürzte auf 17:14. Zu mehr reichte es zunächst nicht, weil Johannesson im Tor der Hausherren weiter kaum zu überwinden war. Eine Viertelstunde vor dem Ende nutzten die Schweden einige leichtfertige Fehler des Gegners und zogen wieder auf 25:19 davon.

Diesen Vorsprung ließ sich Sävehof bis zum Schluss nicht mehr nehmen und feierte am Ende einen deutlichen Heimsieg, mit dem sich die Schweden vorzeitig für die nächste Runde qualifizierten. Bester Torschütze der Partie war Röisland mit acht Treffern. Beim BHC kam Lukas Becher auf sieben Tore. Haie kassieren vierte DEL-Pleite in SerieDer VfL Gummersbach hat das Duell der aktuell besten Handball-Teams aus NRW gewonnen.

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