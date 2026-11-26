Der Bergische HC verstärkt sich mit Axel Skaarnæs vom TV Großwallstadt. Der 22-jährige Norweger ersetzt Lars Kooij und läuft bis 2029 in der Bundesliga auf.

Der Bergische HC hat seine Personalplanung für die kommenden Jahre entscheidend vorangebracht und bekannt gegeben, dass er den Vertrag mit dem aktuellen Kreisläufer Lars Kooij nach zwei Jahren nicht verlängert. Als direkter und unmittelbarer Nachfolger steht bereits fest, wer die Position ab Sommer 2027 übernehmen wird. Der BHC sichert sich mit Axel Skaarnæs einen talentierten Akteur, der aktuell beim Zweitligisten TV Großwallstadt unter Vertrag steht.

Kaderwechsel bei Lars Kooij und Axel Skaarnæs

Lars Kooij, ein niederländischer Nationalspieler, wird den Verein nach seiner Zeit in Skopje in Nordmazedonien nun endgültig verlassen. Der 26-Jährige ist seit zwei Jahren beim BHC aktiv und hat sich einen Namen gemacht, doch der sportliche Leiter Fabian Gutbrod hat bereits die Weichen für die Zukunft gestellt. Die 1,94 Meter große und über hundert Kilogramm schwere Kante Axel Skaarnæs soll ab der neuen Saison für physische Präsenz im Team sorgen. Der 22-jährige Norweger unterschreibt einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2029.

Also read European League: Bergischer HC verpasst vorzeitigen Playoff-Einzug

Physikalische Stärke und offensive Fähigkeiten

Fabian Gutbrod begründet die Verpflichtung mit den außergewöhnlichen physischen Eigenschaften des neuen Spielers. Skaarnæs ist in der Lage, im Innenblock effektiv zu decken und bringt eine emotionale Intensität mit, die für das Team von Bedeutung ist. In der 2. Handball-Bundesliga hat der Norweger seine Form erheblich gesteigert und wurde von den Fans des TV Großwallstadt kürzlich zum Spieler des Monats gewählt. Seine Treffsicherheit ist dabei ein weiterer wichtiger Aspekt für den Transfer.

In der laufenden Saison erzielte Axel Skaarnæs in zwölf Spielen insgesamt 35 Tore. Rückblickend auf die vorherige Spielzeit gelangen ihm ganze 106 Treffer, was seine Produktivität unterstreicht. Gutbrod ist überzeugt, dass Skaarnæs nicht nur physisch, sondern auch taktisch in das Konzept des Bergischen HC passt. Besonders sein Raumgefühl im Angriff wird als großer Pluspunkt gewertet. Der Wechsel markiert für den Norweger den nächsten logischen Schritt in seiner Karriere weg von seinen beiden bisherigen Stationen in der Heimat hin zur deutschen Bundesliga.

Advertisement

Advertisement

Nationale Erfahrung und Zukunftsaussichten

Die Erfahrung mit Norwegens U21- und U23-Nationalmannschaft prägt das Spiel von Axel Skaarnæs. Er blickt auf eine solide Entwicklung in seiner Heimat zurück, bevor er den Sprung nach Deutschland wagte. Für den neuen Kreisläufer ist der Gang zum BHC die ideale Chance, sich weiterzuentwickeln. Er selbst äußert sich positiv über den Verein und bestätigt, dass ihm nur Gutes über den Bergischen HC berichtet wurde. Seine Überzeugung, dass dies der richtige Entschluss ist, spiegelt sich in seiner Begeisterung für die neue Herausforderung wider.

Der TV Großwallstadt hat inzwischen mitgeteilt, dass mit der Suche nach einem Nachfolger für Skaarnæs bereits erfolgreich abgeschlossen wurde. Eine Präsentation des neuen Akteurs für den Zweitligisten steht demnächst an. Für den Bergischen HC bedeutet der Wechsel von Lars Kooij zu Axel Skaarnæs einen klaren Signal zur Optimierung der Kaderstruktur. Die Kombination aus Erfahrung und neuer Jugendkraft soll den Verein in der Bundesliga stabilisieren und offensive Optionen erweitern.