Der Bergische HC macht einen Tausch: Lars Kooij wechselt aus, Axel Skaarnæs kommt vom TV Großwallstadt. Details zum Vertragsende und neuen Kreisläufer.

Der Bergische HC kündigt eine wesentliche Personalentscheidung für seine Kaderplanung an. Der Verein aus dem Bergischen Land verlängert den Vertrag mit dem niederländischen Nationalspieler Lars Kooij nach zwei Jahren Dienstzeit nicht. Der 26-jährige Kreisläufer verlässt den Vize-Pokalsieger, um seine Karriere an einem anderen Ort fortzusetzen.

Neuer Kreisläufer aus der zweiten Liga

Die Nachfolge von Lars Kooij ist bereits festgelegt, wobei der Nachfolger direkt aus der 2. Handball-Bundesliga stammt. Ab der neuen Saison verstärkt der 22-jährige norwegische Spieler Axel Skaarnæs den Bergischen HC. Der Angreifer kommt vom TV Großwallstadt, dessen Vertrag mit ihm ausläuft und nicht verlängert wird. Stattdessen unterzeichnet Skaarnæs einen Vertrag beim BHC, der bis zum Jahr 2029 läuft.

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Sportlicher Leiter begründet den Transfer

Fabian Gutbrod, der Sportliche Leiter des Bergischen HC, erklärt die Entscheidung für den neuen Spieler. Er hebt die physischen Vorteile des Norwegers hervor. Axel Skaarnæs misst 1,94 Meter und bringt über hundert Kilo auf die Waage. Gutbrod betont, dass der Spieler im Innenblock effektiv decken kann und über eine hohe emotionale Stärke verfügt. Dies passe perfekt in das taktische Profil des Vereins.

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Statistiken und Karriereentwicklung

Die statistischen Werte von Axel Skaarnæs unterstreichen die Qualität des Transfers. In der laufenden Saison der zweiten Liga erzielte er in zwölf Spielen insgesamt 35 Treffer. In der Vorsaison waren es sogar 106 Tore. Zudem wurde er von den Fans des TV Großwallstadt kürzlich zum Spieler des Monats gewählt. Er hat bereits Erfahrung in der norwegischen U21- und U23-Nationalmannschaft gesammelt.

Reaktionen und nächste Schritte

Axel Skaarnæs sieht den Wechsel als notwendigen Karriereschritt. Er beschreibt den Bergischen HC als das perfekte Umfeld für seine weitere Entwicklung. Der Verein sucht bereits einen Ersatz für Skaarnæs beim TV Großwallstadt, der in Kürze präsentiert werden soll. Dieser Schritt markiert das Ende der Ära von Lars Kooij, der zuletzt im Vize-Pokalsieger-Team auflief.