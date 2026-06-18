Bergischer HC verpflichtet Top-Torwart der 2. Liga

Der Bergische HC hat sich den Top-Torwart der 2. Liga geschnappt und einen Vertrag bis 2028 unterzeichnet. Der dänische Torhüter Kristian van der Merwe wird seine erste Saison in der deutschen Handball-Bundesliga bestreiten.

Der Bergische HC hat sich den Top-Torwart der 2. Liga geschnappt und einen Vertrag bis 2028 unterzeichnet. Der dänische Torhüter Kristian van der Merwe wird seine erste Saison in der deutschen Handball-Bundesliga bestreiten.

Er kommt von der HSG Nordhorn-Lingen, wo er in der letzten Saison 31,31 Prozent der gegnerischen Würfe abwehren konnte. Damit hatte er die stärkste Fangquote aller Zweitliga-Torhüter. Sportchef Fabian Gutbrod bezeichnet van der Merwe als einen der besten und konstantesten Keeper der 2. Liga.

Van der Merwe kam im Sommer 2022 erstmals nach Deutschland, nachdem er zuvor für GOG, Nordsjaelland Handbold und Sonderjyske Handbold gespielt hatte. Er ist überzeugt, dass der Bergische HC die richtige Wahl für ihn war.

"Der BHC ist gut darin, Talente erfolgreich einzubauen und zu entwickeln, hat gleichzeitig aber auch einen Stamm aus älteren und erfahrenen Spielern im Kader. Diese Mischung finde ich sehr interessant und sorgt für einen guten Flow im Verein. Ich hoffe, dass wir in den nächsten Jahren die Einheit bleiben, die den BHC zuletzt so stark gemacht hat. Das ist für mich das Wichtigste.

Ich freue mich sehr auf die Zeit hier.

" Van der Merwe wird mit Christopher Rudeck und Louis Oberosler das Torhüter-Trio des BHC bilden. Gutbrod ist überzeugt, dass der Bergische HC im Tor sehr gut aufgestellt sein wird.

"Wir werden im Tor sehr gut aufgestellt sein. Ich bin froh, dass sich Kristian für uns entschieden hat.





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bergischer HC Kristian Van Der Merwe Handball-Bundesliga Torhüter 2. Liga Vertrag

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Gefragter als Kimmich: Warum dieser Torwart bei der WM einen wahren Instagram-Hype erlebtWas hinter Vozinhas rasantem Social-Media-Hype steckt: Tränen, Paraden und ein brasilianischer TV-Aufruf machen den Kap-Verde-Keeper zum WM-Phänomen. Jetzt feiert ihn die halbe Welt.

Read more »

Einer der besten Filme der letzten Jahre läuft jetzt gratis in der ARD-MediathekIn der ARD-Mediathek gibt es derzeit einen echten Schatz.

Read more »

Vor Europas Haustür liegt der einzige Ort der Welt, der kälter wird statt wärmerEin mysteriöser „Kältefleck” im Atlantik stellt Forscher vor ein Rätsel. Die Befürchtung: Der sogenannte „cold blob” könnte ein Anzeichen dafür sein, dass eine für Europa wichtige Wasserströmung bald ausfällt.

Read more »

Eines der größten Western-Meisterwerke der Filmgeschichte: Der ultimative John-Wayne-Klassiker erscheint erstmals in 4KEr inspirierte Steven Spielberg und Martin Scorsese, gilt bis heute als einer der einflussreichsten Filme überhaupt sowie als DER John-Wayne-Western. Jetzt feiert der unvergessliche Wildwest-Meilenstein von John Ford seine 4K-Premiere.

Read more »