Winterliches Familienglück im Allgäu: Gewinne 2 Nächte im Familux-Hotel für die ganze Familie im Wert von 1.300 €.

Draußen glitzert der Schnee, drinnen wartet jede Menge Familienglück: Im Oberjoch wird der Winterurlaub zum Erlebnis für Groß und Klein. Auf 1.200 Metern, mitten in der verschneiten Bergwelt der Allgäuer Alpen, könnt ihr den Alltag einfach mal hinter euch lassen und gemeinsame Zeit genießen.warten unter anderem Softplayanlage, Turnhalle, Kino & Theater, Familien-Bowling und Indoor-Gokarts.

Perfekt also, wenn es draußen schneit und drinnen noch lange nicht Schluss mit dem Toben sein soll. Wasserratten dürfen sich auf die großzügige Panorama-Badelandschaft mit Indoor- und Outdoorpool, Kinderhallenbad und Riesenwhirlpool freuen. Für ordentlich Bauchkribbeln sorgt das Highlight des Resorts: dieWährend die Kids im KIDS-Club spielen, entdecken und neue Abenteuer erleben, dürfen auch die Großen den Urlaub ganz nach ihren Wünschen genießen.

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Erfahrene Kids Coaches sorgen mit altersgerechten Angeboten für abwechslungsreiche Familienferien – vom gemeinsamen Erlebnis bis zu kleinen Freiräumen für die Eltern. So bleibt im Oberjoch Zeit für das, was im Alltag manchmal zu kurz kommt: Familienmomente, Erholung und einfach eine richtig gute Zeit miteinander.könnt ihr euch vom Frühstück bis zum Abendessen verwöhnen lassen. Zwischendurch warten süße und herzhafte Leckereien, während alkoholfreie Getränke sowie Kaffee- und Teespezialitäten rund um die Uhr bereitstehen.