In Hann. Münden (Landkreis Göttingen) sind am Montagabend drei Säurefässer aus dem Zweiten Weltkrieg geborgen und am späten Abend abtransportiert worden. Bei der Bergung war es zu Verzögerungen gekommen.

Laut einem Sprecher der Kreisfeuerwehr Göttingen war aus einem der drei Fässer ein Stoff ausgetreten. Dadurch habe sich ein Nebel über die Einsatzstelle gelegt. Der Kampfmittelräumdienst habe seine Arbeit deshalb zeitweise unterbrechen müssen.

Die Fässer seien von den Kampfmittelexperten in spezielle Behälter verladen und am späten Montagabend abtransportiert worden, sagte der Feuerwehr-Sprecher dem NDR. Zuvor sei der Hinweis, dass Anwohnerinnen und Anwohner Fenster und Türen geschlossen halten sollten, aufgehoben worden. Die Feuerwehr hatte die Konzentration des Stoffes in der Luft gemessen. Gefährliche Werte seien dabei aber nicht aufgetreten, sagte der Sprecher. 16 Menschen, die in dem Bereich wohnen, konnten wieder in ihr Zuhause zurückkehren.

Also read Säurefässer aus Zweitem Weltkrieg in Hann. Münden entdeckt

Die Fässer waren laut Stadtverwaltung bei Sondierungsarbeiten im Bereich der Weserbrücke gefunden worden. Laut Straßenbaubehörde handelte es sich um sogenannte Nebelsäurefassgeräte, die Chlorsulfonsäure enthalten. Bei Kontakt mit Feuchtigkeit könnten ätzende Stoffe entstehen, die vor allem Haut, Schleimhäute und Augen schädigen können. Deshalb mussten die Fässer umgehend beseitigt werden, hieß es.

Advertisement

Die Bundesstraßen B3 und B80 mussten dafür gesperrt werden. Mann nimmt"Umleitung" über Radweg - Auto bleibt stecken35-Stunden-Woche, Lohn, Zulagen: VW-Tarifgespräche starten