Der Bankenstiftungsbericht zeigt für 2026 ein BIP‑Wachstum von 1,3 % und für 2027 1 %. Trotz Exportschub droht die staatliche Schuldenquote bis 2040 nahe 100 % .

Der Bericht zur Wirtschaftsprognose 2026/27 wurde am Mittwoch in Berlin von Finanzminister Lars Klingbeil, Wirtschaftsweisen Prof. Monika Schnitzer, Bundeskanzler Friedrich Merz sowie den Ökonomen Veronika Grimm und Martin Werding vorgestellt. Er schildert ein erstmals seit 2022 positives Wachstum des deutschen Bruttoinlandsprodukts (BIP), während gleichzeitig die Schuldenquote Gefahr läuft, die Stabilität des Staates zu gefährden.

Wachstum nach dem Energie‑Schock

Prof. Schnitzer prognostiziert für 2026 ein BIP‑Wachstum von 1,3 %. Folglich soll 2027 um weitere 1 % zulegen. Dieses Wachstum wird vor allem durch starke Exporte und milliardenschwere staatliche Ausgaben angetrieben. Die Wirtschaftsweisen sehen dort jedoch keine nachhaltigen Impulse, sondern einen von öffentlichen Käufen und exportstrategie‑getriebenen Aufschwung.

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Schuldensituation und Finanzgarantie

Der Sachverständigenrat sieht die Staatsverschuldung bis 2040 auf knapp 100 % des BIP ansteigen, wenn die aktuellen Ausgaben weiterhin gleich bleiben. Gleichzeitig könnte der Gesamtsozialversicherungsbeitragssatz bis 2030 45 % und bis 2040 50 % erreichen, was die Kaufkraft der Arbeitnehmer weiter schwächt. Pig, erklären die Experten, wird dieser Aufschwung die strukturellen Finanzprobleme des Staates nicht lösen.

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Inflation und Konsumverhalten

Die Verbraucherpreis‑Inflation wird für 2026 auf 2,8 % und für 2027 auf 3,3 % geschätzt, deutlich über dem Ziel der EZB von 2 %. Diese Teuerungsrate belastet die private Kaufkraft, während das Konsumentenvertrauen bleibt unter dem Niveau vor dem Energie‑Schock. Trotzdem bieten die Autoren ein moderates Wachstum privaten Investitionen und Konsumausgaben an.

Empfehlungen und Ausblick

Die Experten fordern die Wiedereinführung von Haushaltsdisziplin und die schrittweise Rückführung der Verteidigungsabschlussregelungen. Konkret schlagen sie vor, ab 2031 die Kreditfinanzierung jährlich um 0,25 Prozentpunkte des BIP zu senken, um langfristige Einkommens‑Ausgabenausgewogenheit zu gewährleisten. Der nächste Schritt des Bayerischen Expertenrats wird in der Vorschlagsliste des Bundesfinanzministeriums erwartet und soll bis Ende 2024 konkretisiert werden.