Bereits der Verdacht reichte, um Nvidia-Chef Huang zu stürzen. Nun liefert die 'New York Times' Belege, dass sich seine Geliebte mit einem Mitarbeiter der chinesischen Staatssicherheit traf. Die Verbindung zu dem Agenten dauerte mehr als ein Jahr.

Bereits der Verdacht reichte, um Nvidia -Chef Huang zu stürzen. Nun liefert die "New York Times" Belege, dass sich seine Geliebte mit einem Mitarbeiter der chinesischen Staatssicherheit traf.

Die Verbindung zu dem Agenten dauerte mehr als ein Jahr. Die Chinesin Alice Huang hat einem Zeitungsbericht zufolge mehr als ein Jahr lang Kontakt zu einem Mitarbeiter des wichtigsten chinesischen Geheimdienstes gehalten. Dies sei während ihrer Affäre mit dem früheren Nvidia-Chef Jensen Huang geschehen, berichtete die "New York Times". Alice Huang steht im Mittelpunkt des jüngsten Skandals um den Chipkonzern.

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Ihr Kontaktmann gehöre dem Ministerium für Staatssicherheit an. Die Verbindung habe vom Frühjahr 2025 bis zum Herbst dieses Jahres bestanden. Die Zeitung berief sich auf Personen, die Geheimdienstberichte über die Begegnungen kennen. Anfragen an Nvidia, Jensen Huang und die chinesische Botschaft in Washington blieben zunächst unbeantwortet.

Die Nachrichtenagentur Reuters konnte Alice Huang nicht für eine Stellungnahme erreichen. US-Regierungsvertreter haben Zweifel an ersten Hinweisen geäußert, wonach Alice Huang eine Spionin sei. Die Zeitung hatte im vergangenen Monat über diesen Verdacht berichtet. Der Artikel vom 29.

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Oktober löste den Skandal aus. Zwei Wochen später trat Jensen Huang zurück, die Nvidia-Aktie fiel kräftig. Mitglieder der Regierung von Präsident Donald Trump haben wiederholt erklärt, sie hätten nicht festgestellt, dass Alice Huang für China spioniert habe. US-Justizminister Todd Blanche sagte in diesem Monat, sein Ministerium habe dazu noch kein abschließendes Urteil gefällt.

US-Geheimdienstkoordinator Jay Clayton bekräftigte dies am Sonntag.

"Justizminister Blanche hat sehr deutlich gemacht, dass in dieser Angelegenheit wegen verschiedener Sachverhalte gegen Frau Huang und ihr Unternehmen ermittelt wird", sagte Clayton in der CNN-Sendung "State of the Union". "Ich werde den Ermittlungen ihren Lauf lassen. "Alice Huang leitete früher das Unternehmen Megaspeed International mit Sitz in Singapur. Megaspeed war ein Großkunde von Nvidia und kaufte Produkte des Konzerns für Milliarden Dollar.

US-Behörden gehen seit 2024 dem Verdacht nach, dass die Firma fortschrittliche KI-Chips von Nvidia nach China geschmuggelt habe. Durch den Fall stehen zudem die US-Exportkontrollen gegenüber China auf dem Prüfstand. Kongressmitglieder beider Parteien fragen, ob die Regierung die Ausfuhr der begehrten Halbleiter zu lax geregelt und überwacht habe. Die Affäre selbst sei weniger von Interesse, sagte der republikanische Senator John Kennedy aus Louisiana am Sonntag in der NBC-Sendung "Meet the Press".

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"Ich hoffe, er hatte eine schöne Zeit", erklärte Kennedy. "Das war der teuerste Sex seit Helena von Troja. "