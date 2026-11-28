Bericht: Iran nutzte SpaceX-Satellitendienst Starlink bei Angriffen auf US-Streitkräfte

) für Angriffe auf US-Truppen genutzt. Dies berichtete die „Washington Post“ am Samstag exklusiv unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. SpaceX-Chef Elon Musk reagierte dem Vernehmen nach verärgert, als er von zwei Fällen unbefugter Starlink-Nutzung erfuhr, die Mitarbeiter des Unternehmens mit iranischen Militäroperationen gegen US-Streitkräfte in Verbindung brachten.

Zudem wurde Musk über Bedenken bezüglich der Nutzung von Starshield durch das US-Militär informiert – einer speziell für militärische Zwecke konzipierten Version des SpaceX-Satellitenkommunikationsdienstes. Ein als geheim eingestufter Bericht, der US-Verteidigungsminister Pete Hegseth vorgelegt wurde, beschreibt die Nutzung von Starlink durch das iranische Militär dem Vernehmen nach im Detail. Das Pentagon erklärte, man habe keine Kenntnis darüber, dass ein derartiger Bericht dem Büro des Verteidigungsministers übermittelt worden sei.

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Weder SpaceX noch das iranische Außenministerium reagierten zunächst auf Anfragen nach einer Stellungnahme. Die Rolle von Starlink in militärischen Konflikten gerät zunehmend in den Fokus. Im Mittelpunkt stehen dabei vor allem der unbefugte Zugriff durch sanktionierte Akteure sowie das Ausmaß der Kontrollmöglichkeiten der US-Regierung über das Satellitenkommunikationsnetz. Der Dienst hat sich während der Kriege in der Ukraine und im Iran zu einem geopolitischen Streitthema entwickelt.