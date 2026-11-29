Der Iran soll Starlink laut einem Bericht bei Angriffen auf US-Streitkräfte genutzt haben. Auch das US-Militär soll einen SpaceX-Satellitendienst offenbar nicht vertragsgemäß eingesetzt haben.

Eine Antenne des Satelliten-Internetanbieters Starlink ist auf einem Zug zu sehen. So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen Der Iran soll den Satelliteninternetdienst Starlink des US-Unternehmens SpaceX für militärische Operationen gegen amerikanische Streitkräfte genutzt haben.

Das berichtete dieSpaceX-Chef Elon Musk sei demnach Anfang März über zwei unbefugte Nutzungen des Dienstes informiert worden. Sein Team sei zu dem Schluss gekommen, dass der Iran Starlink für seine militärischen Operationen gegen US-Streitkräfte nutze, berichtete die Washington Post unter Berufung auf zwei Quellen. Musk sei darüber verärgert gewesen.

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Eine Quelle gab außerdem an, Musk habe herausgefunden, dass das US-Militär die militärische Starlink-Version Starshield für Einsatz von Einweg-Angriffsdrohnen verwendet habe – allerdings unter Verwendung eines günstigeren Tarifs, der eigentlich nur für Einsätze am Boden vorgesehen gewesen sei. Der entsprechende Tarif für den Einsatz in der Luft sei fünfmal so teuer gewesen.