Wieder einmal soll Samsung zur CES einen neuen Roboter zeigen – diesmal hat sich das Unternehmen besonders viel vorgenommen.

Auf der Anfang Januar in Las Vegas stattfindenden Technikmesse CES will Samsung Electronics einem Medienbericht zufolge den Prototypen eines humanoiden Roboter s vorstellen. Dies tat das Unternehmen bereitsunter Berufung auf eine anonyme Quelle meldet, soll der Roboter in dieser Woche dem Vorstand von Samsung Electronics vorgeführt worden sein.

Vor allem die Greifmöglichkeiten der mechanischen Hände sollten dabei überzeugt haben. Gegenstände verschiedenster Art mit der Flexibilität und Vorsicht einer menschlichen Hand benutzen zu können, gilt als eine der wichtigsten Fähigkeiten von humanoiden Robotern. Erst wenn sie das beherrschen, können die Geräte etwa im Haushalt eine echte Hilfe sein. Als Assistenz im Haushalt und für Menschen mit Einschränkungen sollen Samsungs Roboter nämlich dienen, wie der Leiter von Samsungs Roboterlabor, Kris Hauser, Reuters bereits im September sagte.

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Das Unternehmen hatte im Juli eine neue Abteilung für die Entwicklung von mechanischen Helfern gegründet, die „Robotics eXperience“ , die direkt dem Konzernvorstand unterstellt ist. Die RX wird von Lee Dongkun geleitet, der früher die Roboterabteilung von Hyundai Motors leitete. Hyundai hatte 2021 den Roboter-Spezialistenvorgestellt, der nur von der Hüfte aufwärts wie ein humanoider Roboter funktioniert. Er verfügt nicht über Beine, sondern bewegt sich auf Rädern fort.