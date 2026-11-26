Bericht: Trump-Regierung erwog Gesetz aus dem Kalten Krieg zur Rückkehr von Nvidia-Chef Huang

Investing.com - Hochrangige Vertreter der Trump-Regierung haben einem Bericht der „Washington Post“ zufolge über den Einsatz eines Gesetzes aus der Ära des Kalten Krieges nachgedacht, umzur Rückkehr von Jensen Huang auf den Chefposten zu bewegen.

Die Zeitung berief sich am Mittwoch auf drei mit den Vorgängen vertraute Personen. Die Gespräche fanden demnach am Wochenende statt, als Führungskräfte des Pentagons im Rahmen breiter angelegter Beratungen über den angeschlagenen KI-Chiphersteller die Anwendung des Defense Production Act erwogen. Der Defense Production Act räumt dem US-Präsidenten weitreichende Befugnisse für Eingriffe in die Wirtschaft ein. Die Überlegung, das Gesetz zu nutzen, um Huang wieder an die Spitze von Nvidia zu bringen, stieß auch in Teilen des Silicon Valley auf Zuspruch.

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