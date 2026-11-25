Bericht: USA lassen Pläne für Wirtschaftsdeals nach mangelndem Interesse aus Russland fallen

Investing.com – Die US-Regierung unter Donald Trump hat Pläne verworfen, wirtschaftliche Kooperationen als Anreiz für Russland zur Beendigung des Krieges in der Ukraine zu nutzen.

Zuvor hatte Moskau kaum Interesse an den vorgeschlagenen Projekten im Energie- und Luftfahrtsektor gezeigt, wie die Financial Times am Mittwoch berichtete. Erhalten Sie entscheidende Marktnachrichten, bevor die Börse reagiert – mit 55 % Rabatt auf InvestingPro Dem Bericht zufolge teilten Trumps Sondergesandte Steve Witkoff und Jared Kushner Regierungsvertretern aus Europe mit, dass Unternehmenspartnerschaften nicht länger ein Kernbestandteil des US-Ansatzes gegenüber Russland seien. Dies verlautete aus Kreisen von fünf Offiziellen, die über die strategische Neuausrichtung informiert wurden.

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Kushner, der sich um die Vermittlung eines Waffenstillstands zwischen Russland und der Ukraine bemüht hat, hatte unter anderem Ideen für US-Investitionen in russische Ölprojekte sowie Kooperationen im Bereich der Titanproduktion ins Spiel gebracht. Einem im Oktober veröffentlichten Bericht zufolge führten ranghohe Vertreter aus Russland und den USA, darunter auch Kushner, zudem Gespräche über den Einstieg eines US-Investors bei den Nord Stream-Pipelines. Über diese Leitungen war Gas nach Deutschland geliefert worden, bevor Russland den Angriffskrieg gegen die Ukraine begann.

Auf russischer Seite reagierte man zunächst positiv auf die US-Vorschläge, das Interesse kühlte seither jedoch spürbar ab. Russland pocht weiterhin auf Gebietsabtretungen der Ukraine und fordert zusätzliche Zugeständnisse, die Kyjiw als Friedensbedingungen strikt ablehnt.

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„Es wurde sehr deutlich klargestellt, dass die Russen an Geschäften dieser Art nicht interessiert sind“, sagte ein Informant gegenüber der Financial Times. Im Oktober hatte die Trump-Regierung die US-Sanktionen gegen russische Treibstoffe vorübergehend gelockert, nachdem Russland zugestimmt hatte, Diesel für den Weltmarkt bereitzustellen, um den globalen Treibstoffpreisen entgegenzuwirken. Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Nutzungsbedingungen.

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