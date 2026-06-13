Berichte über geplantes US-Iran-Abkommen und anhaltende Kämpfe im Libanon

Diplomatische Fortschritte und militärische Eskalation: Während die USA und der Iran nach Vermittlung Pakistans ein Rahmenabkommen zur Beendigung des Krieges vorbereiten, gehen die Angriffe zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon weiter. Gleichzeitig wird die Beisetzung des iranischen Führers Chamenei vorbereitet.

In den diplomatischen Bemühungen um ein Ende des Iran-Kriegs steht nach Aussage von US-Präsident Donald Trump die Unterzeichnung einer ersten Vereinbarung für diesen Sonntag an, wie er auf seiner Plattform Truth Social mitteilte.

Zuvor hatte der iranische Außenamtssprecher Esmail Baghai davon gesprochen, dass eine Übereinkunft in den kommenden Tagen sehr wahrscheinlich sei. Die USA und der Iran verhandeln seit mehreren Wochen über einen Waffenstillstand und versuchen, mit einem Rahmenabkommen die Grundlage für weitere vertiefte Gespräche zu schaffen. Dieses Abkommen könnte bereits die vollständige Wiedereröffnung der für den Welthandel wichtigen Straße von Hormus vorsehen. Gleichzeitig wies Baghai Berichte über bevorstehende Reisen iranischer Offizieller nach Genf oder Islamabad zurück.

Regierungskreise in Pakistan teilten mit, dass eine erste elektronische Unterzeichnung innerhalb der nächsten 24 Stunden erfolgen solle, gefolgt von technischen Gesprächen in der kommenden Woche. Pakistan agiert als Vermittler in dem Konflikt. Ein hochrangiger US-Vertreter bezeichnete das sich abzeichnende Abkommen als sehr gut.

Allerdings bestehen noch Differenzen: Der Iran fordert die Beendigung der israelischen Offensive gegen die Hisbollah-Miliz, während Israel selbst nicht an den direkten amerikanisch-iranischen Gesprächen beteiligt ist. Zudem strebt Washington den Abbau des iranischen Atomprogramms und die Vernichtung von hochangereichertem Uran an, während Teheran das Material in verdünnter Form behalten möchte. Als möglicher Schritt zur Sicherung der Schifffahrt in der Straße von Hormus wird erwogen, dass der Iran dort künftig Gebühren erheben könnte.

Parallel zu den diplomatischen Entwicklungen halten die militärischen Auseinandersetzungen an. Die israelische Armee rief am Samstag die Bewohner mehrerer Orte im Südlibanon zur sofortigen Evakuierung auf und forderte sie auf, sich nördlich des Flusses Sahrani in Sicherheit zu bringen. Grund seien bevorstehende Angriffe auf Ziele in Gebieten wie Kfar Ruman, Nabatija und den umliegenden Hügeln. Libanesische Sicherheitskreise bestätigten anschließend die Attacken.

Die israelische Armee selbst bestätigte die Angriffe zunächst nicht, meldete aber wiederholt Luftalarm in Nordisrael nach mutmaßlichen Drohnenangriffen der Hisbollah, unter anderem in den Grenzorten Metula und Misgav Am. Unterdessen gab es auch inneriranische Entwicklungen. Das iranische Staatsfernsehen meldete, dass die Beisetzung des langjährigen obersten Führers Ayatollah Ali Chamenei, der am 9. Juli gestorben war, in seiner Heimatstadt Maschhad stattfinden soll.

Zuvor sind dreitägige Trauerzeremonien in Teheran ab dem 4. Juli sowie eine weitere in der heiligen Stadt Ghom am 7. Juli geplant. In einem separaten Vorfall gaben libanesische Quellen an, dass eine Rakete aus dem Südlibanon in Richtung Straße von Hormus abgefeuert wurde, was die anhaltende regionale Instabilität unterstreicht.

Der ursprüngliche Bericht des Senders enthielt zudem den standardmäßigen Hinweis, dass Angaben von Regierungen und Armeen sowie Bildmaterial aus der Region nicht immer endgültig verifizierbar seien, sie aber zur möglichst detaillierten Darstellung der Ereignisse wiedergegeben werden. Ein eingebetteter externer Inhalt, der den Artikel mit zusätzlichen Informationen anreichern sollte, wurde ausgelassen





Tagesspiegel / 🏆 42. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

US-Iran-Verhandlungen Rahmenabkommen Straße Von Hormus Hisbollah Israel-Libanon-Konflikt Atomprogramm Pakistan Vermittler Chamenei Beisetzung

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Euro leicht gesunken - Iran-Abkommen im Fokus; Software-Aktien vor Comeback?Der Euro ist am Freitag leicht gefallen, nachdem ein mögliches Abkommen zwischen den USA und dem Iran für Euphorie sorgte, die jedoch durch ein Dementi getrübt wurde. Parallel dazu werden Software-Aktien als günstige Gelegenheit angesehen, da viele auf Mehrjahrestiefs notieren.

Read more »

+++ 11:42 Insider: Bundesregierung sieht Chance auf US-Iran-Abkommen +++Iran-Krieg im Liveticker

Read more »

Iran-Krieg: Iran und USA stehen vor wegweisendem AbkommenDiese Woche noch drohte der Iran-Krieg wieder zu eskalieren. Nun gibt es positive Zeichen für ein Ende des Konflikts.

Read more »

Iran und USA stehen kurz vor Abkommen: Gebühren in Hormus-Meerenge und militärische Eskalation im LibanonWährend sich Iran und die USA einem möglichen Abkommen nähern, das die Straße von Hormus und eingefrorene Gelder regeln soll, eskalieren die militärischen Auseinandersetzungen mit Drohnenangriffen und Evakuierungsaufforderungen im Libanon. Die VAE sollen bereits Milliarden an den Iran transferiert haben.

Read more »