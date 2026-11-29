VfL Bochum gewinnt mit 2:0 bei Darmstadt 98. Berkan Taz trifft nach langer Durststrecke zum 2:0-Sieg und befreient sich von der Torflaute.

Der VfL Bochum hat das Zweitliga-Spiel bei Darmstadt 98 mit einem klaren 2:0-Sieg beendet und damit einen wichtigen Schritt auf dem Weg nach oben gesetzt. Entscheidende Impulse setzte dabei Berkan Taz, der nach einer langen Durststrecke sein erstes Tor in der 2. Liga erzielte. Das Spiel am Freitagabend begann nervenaufreibend, doch der eingewechselte Mittelfeldspieler sorgte am Ende für die notwendige Entlastung und den begehrten Sieg.

Taktische Eingriffe gegen die Lilien

Bochums Chefcoach Uwe Rösler hatte den 27-jährigen Berkan Taz aus strategischen Gründen zunächst auf der Bank behalten. Dies diente der Belastungssteuerung, da das Team am kommenden Mittwoch im Pokal-Achtelfinale um 20:45 Uhr auf den Bundesligisten FC Augsburg trifft. Trotz guter Chancen und eines druckvollen Spiels gegen die "Lilien" aus Darmstadt stand zur Halbzeit die Enttäuschung im Raum. Rösler entschloss sich in der 61. Minute dazu, den ehrgeizigen Deutsch-Türken für Jarne Steuckers (24) auf das Feld zu schicken, um die Partie zu wenden.

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Der Durchbruch im Ruhrstadion

Der Wechsel zahlte sich für Bochum nahezu umgehend aus. Berkan Taz griff mit feinem Fußwerk ins Geschehen ein und legte für die Führung vor. In der 61. Minute zögerte er nicht, einen präzisen Freistoß zu schlagen, der direkt auf den Kopf von Philipp Hofmann (33) prallte. Der "Sturmtank" nutzte diese Situation in der 81. Minute und köpfte die Kugel zur späten 1:0-Führung ins Netz. Bochum war damit wieder im Spiel und kontrollierte die folgende Phase.

Endlich der erhoffte Treffer

Nur wenige Minuten vor dem Ende des Spiels in der Nachspielzeit machte Taz selbst den Deckel drauf. Bei einem allerletzten Konter setzte er seinen Angriff perfekt um und erzielte das 2:0. Es ist sein erstes Tor in der 2. Liga und ein Meilenstein für den Marktwert von 700.000 Euro. Im Vorjahr war er bei Ex-Klub Verl unter den besten Torschützen der 3. Liga gewesen, doch der Wechsel im Sommer verlief zunächst enttäuschend. Auch bei der 0:2-Auswärtsniederlage auf St. Pauli scheiterte er zuletzt hauchdünn am Innenpfosten.

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Versicherung gegen den Bann

Berken Taz zeigte sich erleichtert über den Treffer und den Sieg. Er betonte, dass er sich zwar keinen unnötigen Druck gemacht habe, aber die Hoffnung auf Erfolg nie verloren habe. "Mein erstes Tor in der 2. Liga fühlt sich echt gut an", sagte der Mittelfeld-Regisseur. Er hoffe nun, dass mit diesem Tor der Bann gebrochen sei und er seine Form zurückgewinne. Gleichzeitig erklärte er, dass er natürlich stets in der Startelf stehen wolle, das Argument seines Trainers bezüglich der Belastungssteuerung jedoch nachvollziehen könne.

Mannschaftsleistung und Ausblick

Bochums Keeper Timo Horn (32) trug mit drei starken Paraden in den Minuten 41, 45 und 74 maßgeblich zum dritten Heimsieg in Serie bei. Er freute sich gemeinsam mit den Teamkollegen über Tanzerfolgt. Da das Team täglich sehe, wie hart Berkan Taz für den Erfolg arbeite, gehe Horn davon aus, dass bald die nächsten Tore folgen werden. Coach Uwe Rösler feierte zudem das vierte ungeschlagene Heimspiel in Folge, was die Basis für die anstehenden Aufgaben im Pokal und in der Liga stärkt.