Berkshire Hathaway Increases Tech Investments Under New CEO Greg Abel

Berkshire Hathaway has increased its investments in tech companies under the leadership of new CEO Greg Abel. The conglomerate has made significant acquisitions in recent years, focusing on tech stocks like Alphabet and Visa. Abel has also made purchases of other companies, such as Domino's Pizza, Heico, Lennar, Allegion, Liberty Latin, and Macy's.

Berkshire Hathaway hat sich im vergangenen Jahr stark auf Tech-Aktien konzentriert, was vor allem durch die Übernahme von Greg Abel zum Ausdruck kam. Während Berkshire Hathaway in den letzten Jahren hauptsächlich in Einzelunternehmen wie Coca-Cola und American Express investiert hat, hat man sich nun verstärkt auf Aktien von Tech-Firmen wie Alphabet und Visa konzentriert.

Unter Greg Abel, dem neuen CEO, hat Berkshire Hathaway seine Position in diesen Aktien weiter ausgebaut. Unter Abel hat Berkshire Hathaway beispielsweise die Aktienpakete von Todd Combs gekauft, nachdem Combs im letzten Jahr aus dem Unternehmen ausgestiegen war. Abel hat auch die Aktienpakete von Visa gekauft, nachdem Combs diese Aktien bereits in seinem vorherigen Hedgefonds Castle Point Capital erworben hatte. Unter Abel hat Berkshire Hathaway auch die Aktien von Domino's Pizza, Heico, Lennar, Allegion, Liberty Latin und Macy's gekauft.

Unter Abel hat Berkshire Hathaway beispielsweise die Aktienpakete von Todd Combs gekauft, nachdem Combs im letzten Jahr aus dem Unternehmen ausgestiegen war. Abel hat auch die Aktienpakete von Visa gekauft, nachdem Combs diese Aktien bereits in seinem vorherigen Hedgefonds Castle Point Capital erworben hatte. Unter Abel hat Berkshire Hathaway auch die Aktien von Domino's Pizza, Heico, Lennar, Allegion, Liberty Latin und Macy's gekauft.

Unter Abel hat Berkshire Hathaway beispielsweise die Aktienpakete von Todd Combs gekauft, nachdem Combs im letzten Jahr aus dem Unternehmen ausgestiegen war. Abel hat auch die Aktienpakete von Visa gekauft, nachdem Combs diese Aktien bereits in seinem vorherigen Hedgefonds Castle Point Capital erworben hatte. Unter Abel hat Berkshire Hathaway auch die Aktien von Domino's Pizza, Heico, Lennar, Allegion, Liberty Latin und Macy's gekauft.

Unter Abel hat Berkshire Hathaway beispielsweise die Aktienpakete von Todd Combs gekauft, nachdem Combs im letzten Jahr aus dem Unternehmen ausgestiegen war. Abel hat auch die Aktienpakete von Visa gekauft, nachdem Combs diese Aktien bereits in seinem vorherigen Hedgefonds Castle Point Capital erworben hatte. Unter Abel hat Berkshire Hathaway auch die Aktien von Domino's Pizza, Heico, Lennar, Allegion, Liberty Latin und Macy's gekauft





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