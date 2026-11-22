Herr Berlemanns Studie zeigt: Bundesweit haben Mieter mehr Kaufkraft, doch in Berlin und Hamburg steigen die Kosten deutlich. Die Ursachen sind komplex.

Ein neues Analysewerk von Herr Berlemann widerlegt die pauschale Annahme einer allgemeinen Wohnkostenkrise. Die Daten belegen, dass Arbeitnehmer 2025 im Durchschnitt nur 23,8 Minuten pro Monat arbeiten müssen, um einen Quadratmeter Wohnfläche zu finanzieren. Dieser Wert liegt sogar unter dem Niveau von 2004, als noch 24,4 Minuten an Arbeitszeit für denselben Zweck erforderlich waren. Trotz steigender Bruttomieten haben die Gehälter parallel dazu so stark zugelegt, dass die reale Belastung für viele Beschäftigte gesunken ist.

Arbeitszeit zum Wohnen sinkt bundesweit leicht

Die Studie von Herr Berlemann verdeutlicht einen entscheidenden Makroekonomischen Trend: Die nominelle Teuerung der Mieten wird durch das Lohngewinn ausgeglichen. Auf den ersten Blick wirken die absoluten Mietpreise hoch, doch im Verhältnis zum verfügbaren Einkommen haben sich die Rahmenbedingungen verbessert. Dies gilt nicht nur im Durchschnitt, sondern zieht sich durch viele große Ballungsräume. Selbst in teuren Metropolen wie München, Hamburg, Düsseldorf und Köln ist die Entwicklung vergleichsweise moderat, was auf eine robuste Lohnentwicklung in diesen Regionen zurückzuführen ist.

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Interessante Ausreißer in der positiven Entwicklung zeigt Leipzig. Dort ist Wohnen im Vergleich zum Einkommen der Beschäftigten sogar günstiger geworden als noch vor zwei Jahrzehnten. Diese Region profitiert von einer Kombination aus moderatem Mietniveauanstieg und stabiler wirtschaftlicher Entwicklung der lokalen Arbeitnehmerschaft. Solche Unterschiede zeigen, dass der deutsche Wohnungsmarkt keineswegs ein homogenes Problem darstellt, sondern sich regional sehr unterschiedlich verhält. Eine einheitliche Bewertung aller Großstädte führt daher zu falschen Schlussfolgerungen.

Regionaler Zwiespalt in Hamburg und Berlin

Dennoch gibt es signifikante regionale Disparitäten, die die Debatte über Wohnkosten weiter anfeuern. In Hamburg ist die benötigte Arbeitszeit für die Finanzierung von Wohnraum im Vergleich zu 2004 um 1,1 Prozent angestiegen. Im Fokus der Kritik steht jedoch Berlin, wo dieser Wert um 9,6 Prozent deutlich höher liegt. Diese Differenz ist statistisch und wirtschaftlich hochrelevant, da sie auf spezifische lokale Marktmechanismen hindeutet. Die Kaufkraft der Berliner Mieter ist im Vergleich zu anderen Großstädten relativ stärker geschrumpft.

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Eigentumswohnungen zeigen noch extremere Schwankungen. In Hamburg sind die Preise für Eigentumswohnungen im Vergleich zu den Löhnen um über 50 Prozent gestiegen. In Berlin liegt der Anstieg bei 36,5 Prozent, gemessen ebenfalls in der benötigten Arbeitszeit. Diese Zahlen unterstreichen, dass der Erwerb von Wohneigentum in diesen Metropolen für Durchschnittsverdiener zunehmend erschwert wird. Die Kaufkrafteinbußen sind hier gravierender als im Mietsektor, was den Wohnungsmarkt für Familien und junge Berufstätige zunehmend unattraktiv macht.

Ursachenanalyse: Angebot, Nachfrage und Stadtfunktion

Herr Berlemann analysiert die Ursachen für diese Unterschiede detailliert. Ein zentraler Faktor ist die räumliche Verfügbarkeit. Hamburg ist bereits sehr dicht besiedelt und verfügt kaum noch über Freiflächen für neue Baugebiete. Diese Knappheit treibt die Bodenpreise massiv in die Höhe, was sich direkt in den Mieten und Immobilienpreisen niederschlägt. Im Gegensatz dazu existiert in Berlin mit dem Tempelhofer Feld noch großes Potential für die Bebauung, das bisher nicht ausreichend genutzt wurde, um das Angebot zu steigern.

Ebenfalls relevant ist das historische Ausgangsniveau der Mieten. Im Jahr 2004 kostete eine wiedervermietete Wohnung in durchschnittlicher Qualität in Berlin lediglich 6 Euro pro Quadratmeter. In Hamburg lagen die Preise bei 7,50 Euro und in München sogar bei 9,90 Euro. Da die Basiskosten in München und Hamburg schon damals höher waren, fielen prozentuale Steigerungen anders aus als in Berlin, wo das Niveau deutlich niedriger startete. Diese unterschiedlichen Startbedingungen führen zu verzerrten Vergleichen, wenn man nur die prozentuale Entwicklung betrachtet.

Zusätzlich spielt die Demografie und die Funktion der Städte eine Rolle. In Berlin trägt die Hauptstadtfunktion zu einem hohen Zuzug bei. Viele Amtsträger und politisch Verantwortliche halten Zweitwohnungen in der Stadt vor, was die Nachfrage künstlich stützt. Zudem ist das Einkommenswachstum in München deutlich stärker ausgefallen als in Berlin. Wenn die Löhne in München schneller steigen, wird die steigende Miete besser absorbiert als in Berlin, wo das Einkommenswachstum hinter den Mietpreissteigerungen zurückbleibt.

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Politikempfehlungen und Zukunftsausblick

Für die Politik ergeben sich daraus klare Handlungsempfehlungen, besonders für Berlin und betroffene Landkreise in Nord- und Süddeutschland. Die wirksamste Maßnahme gegen steigende Mieten ist ein deutlich größeres Wohnungsangebot. Allerdings sehen sich Planer vor dem Dilemma, dass hohe Anforderungen an Neubauten die Baukosten in die Höhe treiben. Herr Berlemann plädiert dafür, eine Balance zwischen klimafreundlichem Bauen und bezahlbaren Preisen zu finden, um die Kostenbelastung für Mieter nicht weiter zu erhöhen.

In weiten Teilen Ostdeutschlands abseits von Berlin und dem direkten Speckgürtel sind die Mieten sogar günstiger geworden. Dieser Trend ist jedoch mit sozialen Problemen verbunden. Die rückläufige Bevölkerungsentwicklung führt dazu, dass die Versorgung mit öffentlichen Gütern erschwert wird. Es gibt weniger Schulen und Ärzte sind nur noch mit weitem Anfahrtsweg zu erreichen. Trotz der günstigen Mieten wird es diesen Regionen zunehmend unattraktiv, was weitere Abwanderungen verstärken kann.

Diese Entwicklungen zeigen sich nicht nur in Ostdeutschland, sondern auch in ländlichen Regionen Westdeutschlands. Trotz der niedrigeren Lebenshaltungskosten ziehen die Menschen oft in die Städte, wo die Mieten hoch sind. Dies führt zu einem anhaltenden Druck auf die großen Ballungszentren. Die aktuelle Migrations- und Arbeitsmarktdynamik verstärkt diesen Effekt weiter, da attraktive Arbeitsplätze ungleich verteilt sind. Eine Umverteilung der Infrastruktur könnte hier gegensteuern.

Ob der Kauf einer Eigentumswohnung eine echte Alternative für gestresste Mieter darstellt, wird in der Studie kritisch hinterfragt. Zwar sind die Kosten für Wohneigentum vielerorts stärker gestiegen als die Löhne, doch das ist nicht das einzige Entscheidungskriterium. Käufer interessieren sich primär für den aktuellen Preis und die künftige Wertentwicklung der Immobilie. Wer heute kauft, spekuliert auf eine Wertsteigerung oder zumindest auf Stabilität. Diese Erwartungshaltung treibt die Preise weiter an, unabhängig von den aktuellen Mietpreis-Indikatoren für Mieter.