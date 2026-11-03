Berlin: 50-Euro-Grenze für Asylbewerber-Bezahlkarte aufgehoben

Das Land Berlin setzt die 50-Euro-Bargeldobergrenze für die Asylbewerber-Bezahlkarte aus. Staatssekretär Aziz Bozkurt begründet dies mit dem diskriminierenden Charakter der Einschränkung.

Das Land Berlin hebt die strikte 50-Euro- Bargeldobergrenze für die Ausgabe von Leistungen an Asylbewerber auf. Dieser Schritt erfolgt nur wenige Monate nach der Einführung der sogenannten Bezahlkarte und stellt faktisch eine Abschaffung der Limitierung dar. Sozialstaatssekretär Aziz Bozkurt von der SPD hat die Verwaltung offiziell angewiesen, die Beschränkung vorerst zu suspendieren.

Aussetzung der 50-Euro-Grenze angeordnet

Die Entscheidung basiert auf einem offiziellen Schreiben, das Staatssekretär Aziz Bozkurt an den Berliner Flüchtlingsrat gerichtet hat. In diesem Dokument wird festgelegt, dass die Verwaltung die Bargeldobergrenze sowohl für bereits verteilte als auch für neu auszugebende Bezahlkarten bis auf Weiteres aussetzen soll. Diese Maßnahme gilt zunächst als formeller Aussetzungsbescheid, wird jedoch in der Praxis weitgehend als de facto-Abschaffung der Regel interpretiert.

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Die Obergrenze von 50 Euro pro Monat war ursprünglich eingeführt worden, um den Geldbezug einzuschränken. Seit der Implementierung der Debitkarte für Geflüchtete durften erwachsene Personen lediglich diesen Betrag bar abheben, während Kinder zusätzliche 50 Euro erhielten. Die aktuelle Aussetzung gilt unabhängig von der politischen Zukunft, bleibt aber unter der Aussicht auf ein neues Regierungsbündnis aus Linken, Grünen und SPD voraussichtlich dauerhaft bestehen.

Kritik des Flüchtlingsrats und rechtliche Einordnung

Der Berliner Flüchtlingsrat hatte die Einführung der Bezahlkarte bereits im Oktober 2024 beanstandet. Begründet wurden die Bedenken unter anderem auf Basis des Landesantidiskriminierungsgesetzes (LADG). Die Organisation argumentierte, dass das System zu einer Ungleichbehandlung von Menschen führe, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen. Zudem sehe die Organisation die finanzielle Selbstbestimmung der Betroffenen durch das System stark eingeschränkt.

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In seiner Antwort wies Staatssekretär Aziz Bozkurt viele der allgemeinen Vorwürfe des Flüchtlingsrats zurück. Er behauptet, dass die von der Verwaltung praktizierte Auslegung der Social Card sehr pragmatisch und unbürokratisch sei. Kritische Punkte wie Datenschutzbedenken oder die Abwicklung durch private Unternehmen seien nicht stichhaltig, da diese Aspekte nichts mit der eigentlichen Umsetzung der Karte zu tun hätten. Die Verwaltung betonte, dass ihre Praxis die Bedürfnisse der Empfänger und der Behörden im Blick habe.

Keine Alternative zum Basiskonto

Trotz der Zurückweisung anderer Argumente stimmt Bozkurt dem Flüchtlingsrat in einem zentralen Punkt zu. Er räumt ein, dass die 50-Euro-Obergrenze einen diskriminierenden Charakter habe. Aus diesem Grund wird die Grenze ausgesetzt. Eine formelle Bewertung und Evaluation der gesamten Bezahlkarte ist für Februar 2027 geplant. Dort soll das System im nächsten Jahr detailliert untersucht und bewertet werden, bevor endgültige Strukturen definiert werden.

Politische Hintergründe und Koalitionsszenarien

Hintergrund dieser Entscheidung ist auch die innenpolitische Lage im Land Berlin. Die Führung der SPD-Sozialverwaltung war der 50-Euro-Obergrenze schon zuvor skeptisch gegenübergestanden. Die Einführung war vor allem auf Druck politischer Akteure erfolgt, die eine strenge Kontrolle der Mittel bevorzugten. Nun erleichtert die Aussicht auf eine rot-grün-rote Koalition den Behörden die Wende. In Sondierungsgesprächen hatten sich SPD, Grüne und Linke darauf geeinigt, die Karte in ihrer jetzigen Form abzuschaffen.

Gleichzeitig zeigt sich Bozkurt widersprüchlich, wenn es um den Ersatz des Systems geht. Er lehnt ein einfaches Basiskonto als Alternative ab. Seine Begründung liegt in den Kosten und der administrativen Hürde. Die Nutzung eines regulären Bankkontos würde Geflüchtete zusätzliche Gebühren kosten, während die Bezahlkarte kostenlos bleibt. Zudem sei die Eröffnung eines Bankkontos für neu ankommende oder abgelehnte Asylsuchende oft bankenrechtlich unmöglich.

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Auswirkungen auf die praktische Umsetzung

Für die betroffenen Geflüchteten bedeutet die Aussetzung der Obergrenze eine unmittelbare Lockerung der finanziellen Einschränkungen. Sie können fortan höhere Bargeldbeträge zur Deckung ihres täglichen Bedarfs abheben, ohne dass die Sozialverwaltung eingreift. Dies stellt eine signifikante Verbesserung der aktuellen Lage dar, auch wenn die Bezahlkarte als Instrument selbst erhalten bleibt.

Die weitere Entwicklung hängt stark von den kommenden Koalitionsverhandlungen ab. Obwohl eine Abschaffung vereinbart wurde, könnte die SPD auf eine modifizierte Weiterverwendung der Karte pochen. Bozkurt sieht in dem System eine restriktionsarme Lösung, die speziell auf die Situation von Geflüchteten zugeschnitten ist. Die Evaluation im Jahr 2027 wird entscheiden, ob die Karte in einer anderen Form oder durch ein Basiskonto ersetzt wird.