Berlin: Aufgabenkatalog soll Behörden-Pingpong beenden

Das Berliner Abgeordnetenhaus debattiert über den Aufgabenkatalog, der die Zuständigkeiten zwischen Bezirken und Land festlegt. Ziel ist es, das seit Jahren kritisierte Behörden-Pingpong zu beenden und Doppel- und Mehrfachzuständigkeiten zu vermeiden.

Die Verwaltungsreform in Berlin schreitet voran. Das Abgeordnetenhaus beschäftigt sich nun mit dem Aufgabenkatalog , der künftig die Zuständigkeiten zwischen den Berliner Bezirke n und der Landesebene festlegt.

Ziel ist es, das seit Jahren kritisierte Behörden-Pingpong zu beenden und Doppel- und Mehrfachzuständigkeiten zu vermeiden. already since the beginning of the year, the new state organizational law applies, which is a central part of the reform. The parliament has already approved the so-called konnexity law, which ensures that districts receive the necessary financial resources or capacities for additional tasks





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