Berlin bereitet sich auf die Olympischen Spiele vor: Triathlon durch die Hauptstadt

Das Berliner Olympia-Konzept überrascht mit einer gelungenen Synthese aus bestehenden Orten und Gebäuden, die sportlich neu aufgeladen werden. Ein Highlight wird der Triathlon sein, der durch das Herz der Hauptstadt führt. Berlin will sich für die Spiele 2036, 2040 oder 2044 bewerben.

Das Olympische Freiwasserschwimmen in Berlin 20XX wird eine beeindruckende Kulisse bieten, mit Blick auf die Oberbaumbrücke zwischen Kreuzberg und Friedrichshain. Das Berlin er Olympia-Konzept überrascht mit einer gelungenen Synthese aus bestehenden Orten und Gebäuden, die sportlich neu aufgeladen werden.

Ein Highlight wird der Triathlon sein, der durch das Herz der Hauptstadt führt. Die Schwimmer und Schwimmerinnen müssen sich durch die Spree kämpfen, bei einer Wassertemperatur von etwa 20 Grad Celsius. Berlin hat große Ambitionen und will sich für die Spiele 2036, 2040 oder 2044 bewerben. BILD zeigt exklusive KI-Bilder, die verdeutlichen, wie sich die Macher die nachhaltige Verschmelzung von bekannten Berliner Orten und olympischen Disziplinen vorstellen.

Nach dem Schwimmen durch die Spree und einem Radrundkurs steht ein 10-km-Lauf durch die Hauptstadt an, entlang der bunten East Side Gallery in Friedrichshain. Der DOSB wird am 26. September entscheiden, welcher deutsche Kandidat (neben Berlin auch München und Köln/Rhein-Ruhr) sich beim IOC bewerben kann. Neben Berlins Sportstätten-Konzept ist die internationale Bekanntheit ein Trumpf der Hauptstadt





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