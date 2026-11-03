Berlin bewirbt sich um World Pride 2032: CSD fordert Unterstützung im Koalitionsvertrag

Der CSD Berlin will den World Pride 2032 ausrichten und erwartet feste Unterstützung durch die neue Landesregierung. Linken, Grüne und SPD sollten dies verbindlich im Koalitionsvertrag verankern.

Der Verein zur Förderung der Schwulenbewegung Berlin (CSD) hat am Dienstag seine offizielle Bewerbung um die Ausrichtung des World Pride im Jahr 2032 vorangetrieben. Auf seiner Mitgliederversammlung am Montag beschloss der Verein einstimmig, die Landesregierung finanziell und politisch zu unterstützen und diese Zusage verbindlich in den kommenden Koalitionsvertrag der kommenden Berlin er Regierung aufzunehmen. Diese strategische Entscheidung soll die Position Berlin s bei der internationalen Auswahl stärken und klare Zeichen an die politische Führung setzen.

Bewerbung um World Pride 2032 im Fokus

Berlin hat sich bereits im Juni desselben Jahres als eine der kandidatierenden Städte für die Veranstaltung im Jahr 2032 offiziell bekannt gegeben. Der World Pride zählt zu den bedeutendsten internationalen Großevents der queeren Community weltweit und verbindet politische Sichtbarkeit mit signifikanten Impulsen für den Tourismus sowie die queere Kultur. Die Veranstaltung findet seit dem ersten Event im Jahr 2000 in Rom jährlich in verschiedenen Städten statt, wobei die Reihenfolge der Austragungsorte wechselt. Während das vergangene Jahr in Washington stattfand und dieses Jahr Amsterdam ausrichtete, sind für 2028 Kapstadt sowie für 2030 Bangkok und Barcelona im Rennen. Für 2032 konkurriert Berlin neben London um die Ausrichtung dieses weltweit beachteten Ereignisses.

Also read Regierungsbildung in Berlin: In Berlin beginnen rot-grün-rote Koalitionsverhandlungen

Kritik an Sondierungspapieren der Parteien

Marcel Voges, Mitglied im CSD-Vorstand, übte scharfe Kritik an der bisherigen Berücksichtigung der Bewerbung in den politischen Verhandlungen. Er betonte, es sei schade, dass die Bewerbung nicht in das Sondierungspapier der Koalitionskandidaten aufgenommen wurde. Die Gespräche zwischen der Linken, den Grünen und der SPD standen im Mittelpunkt dieser Kritik. Voges appellierte direkt an die drei Parteien, ein motivierendes Zeichen nach der laufenden CSD-Saison zu setzen, indem die Landesregierung die Bewerbung offiziell unterstützt. Da dies in den aktuellen Sondierungsgesprächen nicht geschah, setze der Verein nun vollständig auf die Verankerung im zukünftigen Koalitionsvertrag.

Advertisement

Kulturelle und politische Bedeutung der Veranstaltung

Die Bewerbung wird mit der hohen Bedeutung der Veranstaltung für die Gesellschaft begründet. Der World Pride zieht jedes Jahr Hunderttausende Besucher an und umfasst neben Demonstrationen ein breites kulturelles Festivalprogramm. Ein fester Bestandteil ist auch die Ausrichtung einer Menschenrechtskonferenz, die globale Aufmerksamkeit erhält. Diese Faktoren machen die Veranstaltung nicht nur zu einem kulturellen Höhepunkt, sondern auch zu einem wichtigen politischen Statement. Der Verein betont, dass die Ausrichtung solche Ereignisse mit erheblichen wirtschaftlichen und kulturellen Vorteilen für die Gastgeberstadt verbindet und langfristig die Sichtbarkeit queeren Lebens weltweit fördert.

Offizielle Würdigung durch die Berliner Landesregierung

Obwohl die politische Zusage im Koalitionsvertrag noch aussteht, erhielt der Verein bereits Anerkennung von hoher Stelle. Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner von der CDU, würdigte das Engagement des Vereins auf der Mitgliederversammlung explizit. Er dankte dem CSD-Verein für sein beharrliches Engagement für eine freie, offene und gleichberechtigte Gesellschaft. Diese Unterstützung durch die Landesregierung ist ein erster positiver Schritt, doch der Verein hält an seiner Forderung fest, die Unterstützung für die World-Pride-Bewerbung verbindlich in den nächsten Koalitionsvertrag aufzunehmen, um langfristige Planungssicherheit zu gewährleisten.