Der Christmas Garden im Botanischen Garten Berlin öffnet seine Pforten. Alle wichtigen Informationen zu Tickets, dynamischen Preisen, Einlasszeiten und Laufzeit bis Januar 2026.

DerChristmas Garden im Botanischen Garten in Berlin-Steglitz leuchtet seit dem 19. November in festlichem Licht und zieht Besucher in seinen Bann. Die illuminated Attraktion bleibt bis zum 11. Januar 2026 geöffnet und bietet ein saisonales Erlebnis, das auf eine nachfrageorientierte Preisdynamik setzt. Wer die Veranstaltung besuchen möchte, muss vorab ein Zeitfenster buchen, da der Einlass strikt gestaffelt ist.

Strikte Einlassregeln und Zeitfenster

Das Management des Christmas Garden hat ein System implementiert, das Besucherströme kontrolliert und Wartezeiten minimiert. Einlass ist ausschließlich innerhalb eines 20-minütigen Zeitfensters möglich, das auf dem Ticket vermerkt ist. Die Einhaltung dieser Regel ist zwingend erforderlich, da ein verspätetes Erscheinen den Zutritt ausschließen kann. Für das Beispiel eines Tickets um 16:30 Uhr bedeutet dies konkret, dass Besucher zwischen 16:30 und 16:50 Uhr am Eingang erscheinen müssen.

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Dynamische Preise und Ticketkategorien

Die Kosten für den Eintritt variieren je nach Buchungzeitpunkt und gewähltem Datum. Frühbucher profitieren von speziellen Aktionspreisen, während Last-Minute-Käufe teurer ausfallen. Ein prominentes Angebot gilt für den 18. November, 25. November, 1. Dezember, 8. Dezember und den 6. Januar, an denen ein Sonderpreis von 42,90 Euro gilt. Die reguläre Abendkasse verlangt für dasselbe Angebot 44,90 Euro.

Weihnachtsstimmung an anderen Berliner Orten

Neben dem Christmas Garden bieten weitere Locations wie der Gendarmenmarkt, das Schloss Charlottenburg, der KaDeWe und der Breitscheidplatz traditionelle Weihnachtsmärkte. Am Breitscheidplatz sorgt der Regierende Bürgermeister Kai Wegner für Sicherheit und geht über den Markt. Am Roten Rathaus dreht sich ein Riesenrad und der Weihnachtsmann erscheint mit einem Schlitten am Himmel.

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Kulturelle Highlights und Sicherheit

Auf dem Weihnachtsmarkt am Humboldt Forum schneiden Natascha Ochsenknecht und ihre Mutter Bärbel Wierichs den längsten Stollen Berlins. Die Sicherheitsmaßnahmen an den verschiedenen Märkten sind unterschiedlich ausgeprägt, wobei der Zugang zum Markt am Roten Rathaus durch Schleusen gesichert ist. Auf dem Breitscheidplatz sorgen zusätzliche Polizeikräfte für Ordnung und Sicherheit während der festive Saison.

Staatsakte und Lichtinstallationen

Die feierliche Eröffnung der Weihnachtsbeleuchtung steht unter höchster politischer Beteiligung. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier steht mit seiner Frau Elke Büdenbender beim Entzünden der Lichter am Weihnachtsbaum vor dem Schloss Bellevue. Parallel dazu eröffnet die Kunst-Lichtinstallation Dark Matter: Forest Winterlights im Tierpark Friedrichsfelde ihre Tore. Besucher können dort auf einer in die Installation integrierten Eisbahn Schlittschuhfahren und das Spektakel genießen.