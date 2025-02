Berlin'de İklim Değişikliği Protestosu: 'Geçerli Seçimlerle Geleceğe Yatırım Yapın'

Berlin'de iklim değişikliğiyle mücadele çağrısıyla binlerce kişi sokakta. Protestocular, iklim politikalarının yetersizliğini eleştirdi ve gelecek seçimler için oy kullanmayı vurguladı. FFF hareketi, iklim değişikliğiyle mücadele ve demokrasi için daha fazla çaba gösterilmesini talep ediyor.

Berlin'de binlerce kişi, iklim değişikliğinin daha fazla önlenmesi için Cumartesi günü protesto etti. Vatandaşlar, iklim değişikliğiyle ilgili politikaların yetersizliğinden şikayetçi olduklarını vurgulayarak, gelecek seçimler için oy kullanmayı vurguladılar. Protestocular, Brandenburger Tor'da toplanarak, Berlin'deki hükümet bölgesini geçtiler. Polis, 8.000 katılımcı tespit ederken, organizatörler 10.000 kişiyi belirttiler.

Bu gösteri, iklim değişikliğiyle mücadele çağrısı yapan 'Fridays for Future' (FFF) isimli iklim hareketi tarafından düzenlendi. FFF, iklim değişikliğiyle mücadele ve demokrasi için daha fazla çaba gösterilmesini talep ediyor. Protestocular, iklim değişikliğini küresel bir kriz olarak gördüklerini belirttiler ve iyileştirme için acil adımlar atılması gerektiğini vurguladılar. Luisa Neubauer gibi iklim aktivisleri, politikacıların iklim krizini küçümsememesi gerektiğini ve gelecek nesillerin yaşamlarını riske atmaması gerektiğini belirttiler. Protestocular, ayrıca, AfD ile olan işbirliğini protesto ederek, demokratik değerlerin tehdit altında olduğunu ve sağ görüşlü grupların iktidara gelmesi durumunda yaşanabilecek olumsuz sonuçları işaret ettiler. Bu gösteri, Alemannia'daki diğer şehirlerde de benzer protestoların düzenlenmesiyle daha geniş bir kapsam kazandı





