Berlin'de Soğuktan Güvenli: Zor Durumdaki Sokak İnsanlarına Yardım Çağrısı

Berlin'de hava sıcaklıklarının minus 10 dereceye kadar düşmesiyle, sokakta yaşayanlar acil yardım talep ediyor. Kältebusları aşırı yüklenmeye başladı ve birçok insanın sıcak bir yer bulması zorlaşıyor. Yardım kuruluşları, sıcak içecekler, yiyecekler, kıyafetler ve barınak gibi acil destek çağrısında bulunuyor.

Berlin 'de sokaklarda yaşayanlar, hava sıcaklıklarının minus 10 dereceye kadar düştüğü günlerde özellikle zor durumda. Kältebus ları, her gece sokaklardaki insanları sıcak bir yere ve dinlenme imkanı sunmak için çalışıyor, ancak son günlerde, artan sayıda insanın ihtiyaç duyması nedeniyle, bu hizmetlerin kapasitesi aşılıyor. Kältebus larının sürücülerinin son günlerde geceleri sokaktaki insanların tamamını barındıramadıkları ve çoğu zaman sayılar çok fazla olduğu için yer kalmadığı belirtiliyor.

Bu durum, Berlin'deki birçok yardım kuruluşunun kapasitesinin de aşmasına sebep oluyor. Sıcaklıklar -13 dereceye kadar düşeceği beklenen pazartesi gecesi, durumun daha da kritik hale gelme ihtimalini artırıyor.Durumun ciddiyetine işaret eden bir diğer örnek, normalde Kältebusunu kullanmayan ve uzun süredir sokakta yaşayan insanlarda dahi bu hizmetlerin talep edilmesi. Burunları ve elleri donmuş, soğuktan etkilenen insanlar artık daha fazla ihtiyaç duyuyor. Berlin'deki yardım kuruluşları, sokaktaki insanların hayatta kalmaları için acil yardım çağırısı yapıyor. Isıdan korunabilmeleri, sıcak bir yer ve yiyecek bulma imkanı sunmaları gerekiyor.Spritler, artık bu soğuk havalarda, sadece sokaktaki insanlara değil, herkese yardım etme çağrısında bulunuyor. Kalkınma kuruluşları, sıcak kıyafetler, özellikle de kalın montlar, şapkalar ve eldivenler, özellikle de temiz ve sıkı bir şekilde korunmuş olanlar için acil ihtiyacı olduğunu belirtiyor. Ayrıca, sıcak bir içecek, atıştırmalık veya bir termos sıcak su sunmak gibi küçük eylemler, sokaklarda yaşayan insanların hayatlarını kurtarabilir. İnsanların birbirlerine destek olması ve bu zorlu kış günlerinde, Berlin'deki sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte, sokaklardaki insanlara yardım etmesi gerekiyor





sternde / 🏆 31. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Berlin Soğuk Hava Sokak İnsanları Yardım Kältebus Sivil Toplum Kuruluşları

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Bandenmäßiger Rauschgifthandel per Post - Durchsuchungsbeschlüsse vollstrecktBerlin - Nach intensiven Ermittlungen vollstreckten Einsatzkräfte der Polizei Berlin heute im Auftrag der Staatsanwaltschaft Berlin Durchsuchungsbeschlüsse

Weiterlesen »

Berlin & Brandenburg: Winterwetter hält sich hartnäckig in Berlin und BrandenburgSo schnell werden Berlin und Brandenburg die niedrigen Temperaturen nicht los. Sogar Schnee ist in einigen Gebieten wieder in Aussicht.

Weiterlesen »

Berlin & Brandenburg: Diskussion um mehr Tempo-50-Zonen in BerlinBereits die frühere CDU-Verkehrssenatorin sprach von mehr Straßen, wo Autos wieder schneller fahren dürfen. Ihre Nachfolgerin knüpft daran an.

Weiterlesen »

Berlin & Brandenburg: Füchse Berlin feiern Kantersieg gegen PotsdamIm ersten Spiel nach der Weltmeisterschaftspause lassen die Berliner im Derby den Brandenburgern keine Chance. So können auch die hochbelasteten Topstars frühzeitig geschont werden.

Weiterlesen »

Berlin & Brandenburg: Von Kunst und Drogen - Doherty-Gemälde hängen in BerlinMusiker Peter 'Pete' Doherty kommt mit seiner Kunst zum zweiten Mal nach Berlin. Auf einigen Bildern nutzt er Blut als Farbe. Es ist ein Vorgeschmack auf sein neues Solo-Album.

Weiterlesen »

Berlin & Brandenburg: Starke Grippesaison in Berlin zeichnet sich abDie Grippewelle ist im vollen Gang, auch in Berlin. Doch auch andere Erreger kursieren nach wie vor. Ist es nun eine Grippe oder doch Corona? Spezielle Tests können helfen.

Weiterlesen »