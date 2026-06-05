Berlin: Der längste Blackout seit Jahrzehnten - Ein Podcast

Der Podcast erzählt die Geschichte des größten Stromausfalls in Berlin seit Jahrzehnten und untersucht die Ursachen und Auswirkungen des Vorfalls. Es werden Interviews mit Betroffenen, Verantwortlichen, Rettungskräften und Experten geführt, um die Ursachen und Konsequenzen des Vorfalls zu verstehen.

Im Januar 2026 droht im Südwesten Berlin s ein Stromausfall für 100.000 Menschen, der bis zu 104 Stunden andauert. Dies ist der längste Blackout seit Jahrzehnten und ein Stresstest für die Menschen und die Stadt.

Bundesweit gab es seit 2022 mehr als 570 politisch motivierte Angriffe auf die Energieversorgung. Die Blackout-Tage in Berlin verdeutlichen, wie verletzlich wir sind. In einem Podcast rekonstruieren Tagesspiegel-Reporter Julius Geiler und Sonja Gillert zusammen mit Betroffenen, den Verantwortlichen, Rettungskräften und Experten die fünf Tage ohne Strom. Ziel ist es, herauszufinden, wer die Täter sind und was in Deutschland passieren muss, damit wir krisenfester werden





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