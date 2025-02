Berlin erleidet Schneechaos: Wintereinbruch sorgt für Glatteis und S-Bahn-Probleme

Schnee und Eis überziehen Berlin, die Temperaturen bleiben klirrend kalt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostiziert den eisigen Winter auch in den kommenden Tagen. Trotz Streiks bei der BSR werden die Straßen geräumt. Die S-Bahn hat mit Signalreparaturen an mehreren Linien zu kämpfen.

Seit Mittwochabend sorgt Schnee und Eis für klirrende Winteratmosphäre in Berlin. Die Temperaturen klettert tagsüber nur knapp über den Gefrierpunkt. Diese eisigen Bedingungen halten sich laut Deutscher Wetterdienst (DWD) auch in den nächsten Tagen. Erst am Wochenende soll die Sonne wieder mehr durchscheinen und der Niederschlag abnehmen. Doch Berlin und Brandenburg müssen sich weiterhin auf Dauerfrost einstellen.

Trotz des Streiks bei der BSR am Donnerstag und Freitag können Berlinerinnen und Berliner auf geräumte Straßen hoffen. Die Gewerkschaft Verdi und die BSR haben für den Winterdienst eine Notdienstvereinbarung getroffen. „Die Wettervorhersage deutet darauf hin, dass der volle Dienst ausgerückt werden muss“, erklärt Verdi-Gewerkschaftssekretärin Lisa Baumeister. In solchen Fällen würden auch die Streikenden ihre Streikrechte zurückstellen, um für sichere Straßen zu sorgen. Für Gehwege sind jedoch die Anlieger zuständig.Pünktlich zum Wintereinbruch meldete die Berliner S-Bahn am Donnerstagmorgen erste Probleme. Wegen Reparaturen an Signalen kommt es auf der Ringbahn zu Verspätungen und Zugausfällen. Die Linien S41 und S42 verkehren nur im 10-Minutentakt. Auch auf der Linie S9 zwischen Schönefeld und dem Flughafen BER gibt es Probleme, da eine Weiche repariert werden muss. Die Züge fahren dort nur alle 40 Minuten.





