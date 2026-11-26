Berliner Versorger Gasag und Vattenfall erhöhen die Preise um bis zu zehn Prozent. Der größte Anbieter BEW hält die Preise für den Winter stabil, da frühe Einkäufe und hohe Stromerlöse Kosten dämpfen.

Die Berliner Grundversorger Gasag und Vattenfall haben eine Preiserhöhung ihrer Tarife angekündigt, die bis zu zehn Prozent betragen wird. Dieser Schritt ist typisch für den Energiemarkt, da die Preise für die Fernwärme normalerweise ebenfalls steigen, wenn die Gasbeschaffungskosten zunehmen. Der größte Berliner Versorger Berliner Energie und Wärme (BEW) hat jedoch eine gegenteilige Strategie beschlossen und plant, seine Preise für den kommenden Winter stabil zu halten. Diese Abweichung vom allgemeinen Markttrend wird von der Gesellschaft begründet.

Preisdämpfung durch frühe Einkäufe und Stromerlöse

Das Unternehmen Berliner Energie und Wärme (BEW) begründet seine Entscheidung zur Preisstabilität mit strategischen Maßnahmen, die vor den aktuellen geopolitischen Spannungen ergriffen wurden. Ein frühzeitiger Einkauf von Brennstoffen, weit vor dem Ausbruch des Konflikts im Nahen Osten, hat die Kosten für die Gasbeschaffung deutlich gedämpft. Zudem profitiert der Versorger von höheren Erlösen aus der Stromerzeugung. In den eigenen Heizkraftwerken werden große Mengen an Strom erzeugt, die derzeit zu gestiegenen Börsenpreisen verkauft werden können. Diese zusätzlichen Einnahmen gleichen die Ausgaben für die Wärmeerzeugung teilweise aus und stabilisieren die Gesamtrechnung für die Kunden.

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Konkrete Auswirkungen auf die Wohnkosten in Berlin

Die konkreten Auswirkungen auf die Verbraucherhaushalte lassen sich an einer Modellrechnung für eine siebenzig Quadratmeter große Wohnung ablesen. Die jährlichen Kosten für die Fernwärme steigen dabei von 1083 auf 1084 Euro, was einer Erhöhung von nur einem Euro entspricht. Diese minimale Anhebung liegt weit unterhalb der aktuellen Inflationsrate, die bei drei Prozent liegt. Die Berechnung geht von einem jährlichen Verbrauch von 6300 Kilowattstunden und einer Anschlussleistung von 3,5 Kilowatt aus. Der Geschäftsführer von BEW, Christian Feuerherd, erklärt, dass der Anspruch des Unternehmens lautet, die Fernwärmepreise regelmäßig nicht stärker steigen zu lassen als die Inflation. Für Standardverträge werden somit weitgehend stabile Preise für das Jahr 2027 erwartet.

Messung der Stromerzeugung und Vertragsumstellung

Der Versorger Berliner Energie und Wärme (BEW) versorgt rund 700.000 Wohnungen mit Fernwärme sowohl für die Heizung als auch für das Warmwasser. Darüber hinaus werden mehr als 8000 weitere Gebäude wie Schulen, Kinos oder Bürohäuser mit Energie versorgt. Neben der stabilen Preispolitik für Bestandskunden hat das Unternehmen auch bei der Umstrukturierung von Altverträgen Fortschritte erzielt. Alte Verträge aus der Ära des Vorgängers Vattenfall Wärme wurden schrittweise auf die aktuellen Preisberechnungsklauseln umgestellt. Dabei kam es in der Vergangenheit zu deutlichen Preiserhöhungen, die jedoch nichts mit dem aktuellen Marktgeschehen zu tun hatten. Inzwischen haben 80 Prozent der Kunden auf die neuen Tarifklauseln, bekannt als Stadtwärme Klassik Plus, umgestellt.

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Vergleich der Energiepreise und künftige Schritte

Trotz der Schwankungen nach dem Ende der Pipeline-Lieferungen aus Russland lagen die Erdgaspreise für die meisten Endkunden bislang unter dem Niveau der Fernwärme. Mit dem aktuellen Preisanstieg bei den Grundversorgern Gasag und Vattenfall verringert sich dieser Abstand deutlich. Der sogenannte Mischpreis, der Grund- und Arbeitspreis zusammenfasst, liegt bei der Berliner Fernwärme gegenwärtig bei 17 Cent pro Kilowattstunde. Im Vergleich dazu veranschlagt die Gasag für Neukunden abseits der Grundversorgung aktuell rund 14 Cent pro Kilowattstunde. Hinzu kommt ein Grundpreis von 156 Euro im Jahr, sodass Neukunden bei einem Verbrauch von 6300 Kilowattstunden 1038 Euro im Jahr zahlen.

Offenlegung der endgültigen Tarife im Dezember

Für die Berliner Energie und Wärme (BEW) bleiben die angekündigten Preisdaten vorläufig. Die endgültigen Preise werden erst Mitte Dezember auf der offiziellen Homepage des Unternehmens veröffentlicht. Dies gilt sowohl für die stabil gehaltenen Preise im Basisbereich als auch für eventuelle Anpassungen, die noch in den finalen Kalkulationen berücksichtigt werden könnten. Die Verbraucher können sich bis zur Veröffentlichung auf die genannten Werte stützen, müssen aber mit leichten Abweichungen in der finalen Abrechnung rechnen. Die klare Kommunikation dieser Schritte dient der Transparenz im Berliner Energiemarkt und ermöglicht den Bürgern eine fundierte Planung ihrer Haushaltskosten für das kommende Jahr.