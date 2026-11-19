Bundeskanzler Friedrich Merz sichert Ukraine weitere Unterstützung zu. Forderungen nach mehr F-16-Jets bei Gipfel in Berlin vor dem Hintergrund von Xi-Trump-Putin Treffen.

Am Rande eines weiteren Gipfels in Berlin hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) der Ukraine erneut umfassende Unterstützung zugesagt. Er betonte im Kanzleramt, dass man Kyjiw so lange helfen werde, wie es nötig sei, um die Souveränität des Landes zu verteidigen. Diese Verpflichtung wurde vor dem Hintergrund schwerer russischer Angriffe und paralleler diplomatischer Aktivitäten der Großmächte bekräftigt.

Merz kritisiert Shenzhen-Treffen als Bildermache

Bundeskanzler Friedrich Merz äußerte sich scharf zum ersten persönlichen Dreiergespräch von US-Präsident Donald Trump, russischem Kremlchef Wladimir Putin und chinesischem Staatschef Xi Jinping in Shenzhen. Merz bezeichnete das Treffen in China vor allem als einen Bildtermin, der keinen substanziellen Beitrag zum Frieden leiste. Er warnte ausdrücklich davor, dass ein neues "Jalta-Format" den Krieg nicht beenden könne, da Verhandlungen nur gemeinsam mit der Ukraine und europäischen Partnern erfolgreich sein könnten.

Also read Koalition der Willigen: Was hinter dem Ukraine-Gipfel bei Merz steckt

Der Kanzler appellierte direkt an den russischen Präsidenten Wladimir Putin, den Krieg endlich zu beenden. Ziel sei ein Frieden, der sowohl gerecht als auch dauerhaft sei. Dies stand im deutlichen Gegensatz zur "Friedenserklärung" der drei Staatschefs aus Shenzhen, die zwar den Verzicht auf einen Atomkrieg versprach, jedoch weder die Ukraine noch den Iran erwähnte. Merz kritisierte implizit den Versuch, Einflusssphären ohne die betroffenen Nationen zu definieren.

Selenskyj fordert sofortige Lieferung von Kampfjets

Ukrainischer Präsident Wolodymyr Selenskyj nutzte die Versammlung der Koalition der Willigen in Berlin, um dringende Waffenlieferungen einzufordern. Er kritisierte, dass Russland seine Angriffe auf das eigene Land unvermindert fortsetze. Selenskyj betonte, dass die Ukraine dringend mehr F-16-Kampfjets benötige, um die anhaltenden Angriffe mit jetbetriebenen Drohnen, wie den Schahed-Drohnen, erfolgreich abzufangen.

Advertisement

Die Notwendigkeit solcher Luftabwehrsysteme wurde durch aktuelle Vorfälle in der ukrainischen Hauptstadt verdeutlicht. Schahed-Drohnen hatten in der jüngsten Nacht unter anderem die Botschaften Österreichs und der Niederlande in Kyjiw beschädigt. Laut ukrainischen Medienberichten kam bei diesem Angriff mindestens eine Person zu Schaden. Selenskyj forderte daher eine verstärkte Luftabwehr, um die kritische Infrastruktur und die Zivilbevölkerung besser zu schützen.

US-Unterhändler Kushner lobt Produktivität des Gipfels

Die US-Unterhändler Jared Kushner und Steve Witkoff trafen sich am Rande des Ukraine-Gipfels in Berlin mit Bundeskanzler Friedrich Merz. Jared Kushner, der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, bewertete die Zusammenkunft auf der Plattform X als "sehr produktives Treffen". Man habe Merz sowie dessen außen- und sicherheitspolitischen Berater Günter Sautter über die Gespräche von Trump in China informiert.

Kushner stellte sich als Unterstützer der ukrainischen Cause dar. Merz seinerseits beschrieb Kushner als "starken Verfechter des Friedens in der Ukraine". Die Gespräche dienten dazu, die diplomatischen Linien zwischen Berlin und Washington abzugleichen, insbesondere im Kontext der unterschiedlichen Herangehensweisen der Weltmächte an die Ukraine-Krise.

Diplomatische Spannungen und britische Militärhilfe

Die diplomatische Lage bleibt angespannt, während parallele Signale von verschiedenen Seiten gesendet werden. Die britische Regierung hat vor dem Treffen der Koalition der Willigen in Berlin angekündigt, weitere Militärhilfen für die Ukraine bereitzustellen. Dies unterstreicht die internationale Solidarität, die Selenskyj auf dem Gipfel sucht, während gleichzeitig das Treffen in Shenzhen als möglicher Versuch gewertet wird, die Ukraine außen vor zu lassen.

Advertisement

Während die Koalition der Willigen in Berlin die militärische Unterstützung aufrechterhält, bleibt die strategische Ausrichtung der USA, Russlands und Chinas offen. Die Forderung nach mehr F-16-Jets und der Hinweis auf Zerstörungen durch Schahed-Drohnen zeigen, dass die Ukraine ihre Verteidigungslinie nur durch fortwährende westliche Hilfe aufrechterhalten kann. Der Weg zu einem dauerhaft gerechten Frieden bleibt laut Merz jedoch nur über direkte Einbindung Kiews möglich.