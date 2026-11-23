Norbert Röttgen und Wolfgang Ischinger bewerten den Berlin-Gipfel als Durchbruch. Bei Caren Miosga diskutiert die Runde über Friedensmöglichkeiten und die Rolle der EU.

Am Donnerstag trafen sich die europäischen Unterstützer der Ukraine zu einer entscheidenden Konferenz in Berlin. Diese Zusammenkunft diente als Katalysator für eine breite Debatte über die künftige Unterstützung des Landes und die strategischen Optionen Europas. Die Moderatorin Caren Miosga griff diese Entwicklungen am Sonntagabend in ihrer ARD-Sendung auf, um die Chancen auf Frieden und die aktuelle geopolitische Lage zu analysieren.

Optimismus und Hoffnung nach dem Gipfel

Die Bewertung des Treffens fiel unter den prominenten Teilnehmern überwiegend positiv aus. Der CDU-Außen- und Sicherheitspolitiker Norbert Röttgen bezeichnete die Konferenz als glaubwürdige Demonstration der europäischen Entschlossenheit. Für ihn stellte das Ereignis das Wichtigste dar, was in dieser schwierigen Phase passieren konnte. Diese Einschätzung teilten andere Experten wie der Diplomat Wolfgang Ischinger, der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz ist.

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Auch die Russland-Expertin Sabine Fischer von der Stiftung Wissenschaft und Politik betonte die Bedeutung des Ereignisses. Sie nannte das Treffen einen riesigen Schritt für die transatlantische Solidarität. Solche Aussagen weckten bei den Zuschauern kurzzeitig die Hoffnung, dass ein Frieden greifbarer werden könnte. Die Situation in der Ukraine erfordert jedoch nach wie vor eine nüchterne Betrachtung der Fakten.

Wirklichkeit des Kriegs und Patriotismus-Debatte

Die dramatischen Auswirkungen des Krieges verdeutlichte der ehemalige ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba aus Kyjiw. Er berichtete von stundenlangen Stromausfällen und gravierenden Problemen bei der Wasserversorgung. Laut Kuleba ist dies die alltägliche Realität, die die Menschen in der Ukraine mittlerweile überall erleben müssen. Trotz dieser harten Bedingungen gibt die Ukraine nicht auf, so der Diplomat.

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Kuleba betonte, dass er in der Hauptstadt bleibt, um Wladimir Putin keinen Grund zu einem Feiertag zu geben. Die Frage nach dem psychologischen Zustand der Bevölkerung beantwortete er mit dem Hinweis, dass viele Ukrainer das Gefühl haben, nach fast fünf Kriegsjahren gebrochen zu sein. Dennoch bleibt die Entschlossenheit zur Verteidigung erhalten. Diese persönliche Perspektive stand im starken Kontrast zu den strategischen Überlegungen der europäischen Gäste.

Norbert Röttgen wandte sich der innerdeutschen Debatte um die Ukraine-Unterstützung zu. Er wies darauf hin, dass Empathie für ein bombardiertes Land eine gesellschaftliche Grundvoraussetzung ist. Als Strategie zur Überzeugung skeptischer Bürger griff er auf starke rhetorische Mittel zurück. Für ihn ist die Unterstützung der Ukraine eine erstrangige patriotische Pflicht.

Röttgen verurteilte jede Kritik an dieser Politik scharf. Er bezeichnete Gegner dieser Unterstützung als offene Kollaborateure des russischen Staatschefs. Im Vergleich zu historischen Entscheidungen von Konrad Adenauer oder Helmut Schmidt sah er einen entscheidenden Unterschied. Heute geige das Gift der AfD, die eine Verbindung zu Putin herstellt. Diese politische Schärfe prägte die Diskussion der Teilnehmer.

Skepsis gegenüber russischen Friedensangeboten

Bei der Frage nach dem Weg zu einem möglichen Frieden herrscht Einigkeit in der Grundhaltung. Die Experten sind sich darin einig, dass Europa nicht blind folgen darf. Sabine Fischer ging davon aus, dass Russland und sein Präsident kein echtes Interesse an ernsthaften Verhandlungen haben. Röttgen bestätigte dies und nannte die Gesprächsangebote Putins einen Teil seiner Kriegsführung.

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Die diplomatischen Bemühungen der US-Sondergesandten Jared Kushner und Steve Witkoff wurden als wirkungslos kritisiert. Röttgen urteilte, dass diese Pendeldiplomatie zu null Fortschritt geführt habe. Man befinde sich exakt an dem Punkt, an dem man zuvor gewesen sei. Diese Einschätzung relativiert die Hoffnungen auf eine schnelle Lösung durch externe Vermittler.

Wolfgang Ischinger schlug eine alternative Taktik vor, um trotz der Skepsis voranzukommen. Er empfahl, dass einzelne europäische Politiker abseits der Öffentlichkeit mit der russischen Seite sondieren sollen. Solche geheimen Gespräche könnten Kompromisse ermöglichen, ohne dass die eigene Position öffentlich schwächt. Ischinger nannte den Glauben an tragfähige Ergebnisse jedoch eine Illusion.

Strategische Neuorientierung Europas

Trotz der pessimistischen Einschätzung bezüglich direkter Verhandlungen bleibt das Bemühen um diplomatische Kanäle bestehen. Die europäischen Unterstützer in Berlin haben gezeigt, dass sie bereit sind, Ressourcen und politisches Gewicht zu mobilisieren. Die Debatte in Deutschland zeigt jedoch auch Spannungen in der Gesellschaft. Die Herausforderung besteht darin, den Rückhalt für die Ukraine zu sichern.

Die Analyse der ARD-Sendung verdeutlicht die Komplexität der Lage. Während offizielle Gipfel Fortschritte signalisieren, bleibt die militärische Lage vor Ort kritisch. Die Teilnehmer einigten sich darauf, dass Russland nicht an verhandlungsbereit ist. Dennoch bleibt die diplomatische Druckausübung ein zentrales Instrument. Die Zukunft des Konflikts hängt von der Fähigkeit Europas ab, diese Botschaft konsistent zu vermitteln.