Berlin Halloween Polizei 16 Festnahmen Pyrotechnik Vandalismus

Berlin: Polizei nimmt 16 Personen fest. In der Halloween-Nacht gab es Ausschreitungen, Pyrotechnik und Vandalismus an verschiedenen Orten in Berlin.

In der Nacht zum Allerheiligenfest kam es in Berlin zu mehreren schweren Polizei aktionen. Die Berlin er Polizei gab bekannt, dass sie in der Halloween -Nacht insgesamt sechzehn Personen festgenommen hat. Diese Maßnahmen waren notwendig geworden, weil es in verschiedenen Stadtteilen zu Unruhen kam. Vor allem Jugendliche zündeten in der Abenddämmerung gefährliche Pyrotechnik an. Zudem registrierte die Polizei zahlreiche Fälle von Sachbeschädigungen im gesamten Stadtgebiet.

Busverkehr unterbrochen und Molotows geworfen

Der Nahverkehr litt erheblich unter den Ausschreitungen. Die Berliner Verkehrsbetriebe unterbrachen den Busverkehr mehrerer Linien zeitweise zwischen neunzehn Uhr vierundvierzig Minuten und neun Uhr fünf Minuten abends. Dies geschah, weil Fahrzeuge aus einer Gruppe heraus beworfen wurden. Auf dem Wilhelmsruher Damm warfen etwa sechzig Jugendliche immer wieder Gegenstände. Ein Busfahrer blieb in einer solchen Situation in Gewahrsam, weil er beim Werfen beobachtet worden war. Die Eltern wurden informiert und mussten ihr Kind abholen. In der Nähe eines Einkaufszentrums hielt sich eine Gruppe von rund achtzig Personen auf. Aus dieser Menge flogen Molotow-Cocktails in Richtung eines Polizeifahrzeugs. Es wurden Verstöße gegen das Waffen- und Sprengstoffgesetz verzeichnet.

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Müllcontainer in Brand gesetzt in Moabit

Es gab mehrere Vorfälle mit Mülltonnen, die besonders gravierend waren. So schoben Menschen in der Huttenstraße in Moabit Müllcontainer auf die Fahrbahn und setzten sie in Brand. In einem der Container lag ein E-Scooter. Zwei vierzehnjährige Jugendliche, die mit Benzin gefüllte Plastikflaschen bei sich hatten, wurden vorläufig festgenommen. In Charlottenburg brannte ebenfalls ein Müllcontainer. Ein geparktes Kraftfahrzeug wurde ebenfalls in Brand gesteckt. Auch in der Graefestraße wurde eine Mülltonne bei einem Brand so stark beschädigt, dass dafür laut Polizei nur höchstwahrscheinlich gezieltes Umsetzen eines pyrotechnischen Gegenstands mit hoher Sprengkraft infrage kommt.

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Schreckschusswaffe und Glasscheiben

Zwei Stunden später brannte in der gleichen Straße eine mobile Toilette. Damit kam die Gegend noch nicht zur Ruhe: Eine halbe Stunde nach Mitternacht wurden weitere Müllcontainer in Brand gesetzt. In der High-Deck-Siedlung in Neukölln wurde am Abend eine Schreckschusswaffe gezündet. Schaufensterscheiben eines Geschäfts mit Verkehrszeichen wurden eingeworfen. In einem Bekleidungsgeschäft an der Grunerstraße in Mitte öffneten mehrere Personen gewaltsam die Eingangstür. Als die Polizei eintraf, waren die Personen bereits weg. Ein Bekleidungsgeschäft an der Neuen Schönhauser Straße war Ziel eines weiteren Angriffs.

Polizeiautos beschmiert und Proteste

Weit nach Mitternacht, gegen zwei Uhr vierzig, zündeten Unbekannte auf der Fahrbahn der Kreuzung Rigaer Straße Ecke Liebigstraße eine Pyrotechnik. Ein Polizeiauto wurde mit einem Farbstift beschmiert. Die Polizei hatte angekündigt, in der Halloween-Nacht mit rund tausendfünfzig zusätzlichen Polizistinnen und Polizisten unterwegs zu sein. Die Einsatzkräfte waren auch wegen der am Samstag stattfindenden Jugendproteste verstärkt worden. Die Lage blieb bis in die frühen Morgenstunden angespannt. Die Behörden betonen, dass solche Handlungen nicht geduldet werden. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, um die Täter zur Verantwortung zu ziehen.