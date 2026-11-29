Hunderttausende neue Straßenbäume für Berlin - das ist das Ziel der erfolgreichen Initiative 'BaumEntscheid'. Es gibt inzwischen Beschlüsse und Gremien, aber noch keine Pflanzpläne.

Hunderttausende neue Straßen bäume für Berlin - das ist das Ziel der erfolgreichen Initiative "BaumEntscheid". Es gibt inzwischen Beschlüsse und Gremien, aber noch keine Pflanzpläne. Berlin - Bis 2040 sollen in Berlin Hunderttausende Bäume gepflanzt werden.

Doch wo und wann das passieren soll, ist auch ein Jahr nach Inkrafttreten des Berliner Klimaanpassungsgesetzes unklar.

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"Konkrete, jahresscharfe Pflanzzahlen für die Jahre 2027 bis 2029 stehen derzeit noch nicht fest", erklärte Michael Herden, Sprecher der Senatsverwaltung für Umwelt, der Deutschen Presse-Agentur. Auch eine Übersicht geplanter Standorte oder eine Verteilung auf die Bezirke liege bisher nicht vor. Die Standortplanung erfolge unter Einbindung der Bezirke und der zuständigen Fachverwaltungen. Der Initiator und Vorstand der "BaumEntscheid"-Initiative Heinrich Strößenreuther, sieht die Entwicklung kritisch.