Das Robert Koch-Institut schätzt 12.700 HIV-Fälle in Berlin. Die Berliner Aidshilfe drängt auf Tests, da 830 Menschen ihre Infektion nicht kennen.

In der deutschen Hauptstadt Berlin leben laut aktuellen Schätzungen des Robert Koch-Institut s insgesamt 12.700 Menschen mit HIV oder Aids. Eine spezifische Untergruppe dieser Bevölkerungszahl stellt ein kritisches Problem für die öffentliche Gesundheit dar. Experten beziffern diese Gruppe auf etwa 830 Personen, die zwar infiziert sind, dies jedoch nicht wissen. Diese unbekannten Infektionsfälle stehen im Mittelpunkt aktueller Präventionsstrategien und werden von Gesundheitsorganisationen als Haupthindernis für die Eindämmung der Krankheit betrachtet.

Unbekannte Infektionen als Präventionsfaktor

Die Berliner Aidshilfe betont, dass die Zahl der Menschen ohne Diagnose ein entscheidender Faktor für die erfolgreiche Prävention ist. Da diese 830 Individuen nicht diagnostiziert sind, fehlt ihnen der Zugang zu einer notwendigen medikamentösen Behandlung. Ohne Therapie besteht das Risiko, dass sie das HI-Virus bei ungeschütztem Sex auf andere übertragen. Dieser Umstand macht es zu einer hohen Priorität, diese Gruppe durch gezielte Maßnahmen zu erreichen und ihnen Diagnosemöglichkeiten anzubieten.

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Jens Petersen von der Berliner Aidshilfe weist darauf hin, dass leider immer noch sehr häufig Fälle vorkommen, in denen Menschen bereits mit Aids-definierenden Erkrankungen ins Krankenhaus eingewiesen werden. Zu diesen schwerwiegenden Begleiterscheinungen zählt beispielsweise eine Lungenentzündung. Der Grund für diese späte Diagnose liegt oft darin, dass HIV-Diagnosen meist erst viele Jahre nach der ursprünglichen Infektion gestellt werden. Diese Verzögerung gefährdet sowohl die Gesundheit des Betroffenen als auch das der sexuellen Partner.

Verteilung der Infizierten und neue Ansteckungen

Die demografische Verteilung der HIV-Infizierten in Berlin zeigt deutliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Von den insgesamt geschätzten 12.700 Betroffenen sind 10.900 Männer und 1.770 Frauen. Die Immunschwächekrankheit Aids wird durch das HI-Virus hervorgerufen und tritt auf, wenn das Immunsystem so stark geschwächt ist, dass lebensbedrohliche Erkrankungen auftreten können. Die Symptome einer HIV-Infektion variieren stark von Mensch zu Mensch.

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Kurz nach einer Ansteckung können grippeähnliche Symptome wie Fieber, Hautausschlag oder geschwollene Lymphknoten auftreten. Anschließend folgt meist eine lange symptomfreie Phase, in der die Viren den Körper jedoch weiter schädigen. Im Jahr 2025 haben sich nach RKI-Schätzungen in Berlin 230 Menschen neu mit HIV angesteckt. Von diesen neuen Ansteckungen gehen 150 auf sexuelle Kontakte zwischen Männern zurück, 35 auf heterosexuelle Kontakte und 40 auf den Drogengebrauch.

Diagnosezahlen und Therapielücken

Im Jahr 2025 wurde bei etwa 280 Menschen in Berlin zum ersten Mal HIV diagnostiziert. Bei dieser Gruppe zeigten sich bereits ernste gesundheitliche Folgen. 85 dieser Personen hatten bereits einen fortgeschrittenen Immundefekt, und 45 von ihnen litten an Aids. Die Zahlen verdeutlichen, dass viele Menschen erst in einem sehr späten Stadium der Erkrankung medizinische Hilfe suchen. Diese spätzeitige Diagnose erschwert die Behandlung erheblich und erhöht das Risiko von Komplikationen.

Trotzdem hat sich die medizinische Versorgung in den letzten Jahren verbessert. Von den 11.900 in Berlin lebenden Menschen, die eine HIV-Diagnose haben, erhalten fast alle eine sogenannte antiretrovirale Therapie. Konkret sind dies 11.200 Personen. Diese Behandlung verhindert, dass sich das HI-Virus weiter vermehrt. Bei erfolgreicher Therapie kann das Virus nicht mehr weitergegeben werden, auch nicht beim ungeschützten Sex. Dies unterstreicht die Dringlichkeit, unentdeckte Infektionen durch Tests zu erkennen.

Kampagnen und Empfehlungen für Tests

Um die Rate an HIV-Tests zu erhöhen, hat die Berliner Aidshilfe die Kampagne "Das Ende von Aids bist du" gestartet. Diese Initiative zielt darauf ab, die Bevölkerung zu sensibilisieren und zu motivieren, sich regelmäßig testen zu lassen. Jens Petersen erklärt, dass wer frühzeitig getestet und behandelt wird, heute so gut wie nie mehr an Aids erkranken wird. Der Fokus liegt dabei darauf, die Stigmatisierung zu reduzieren und die Bereitschaft zur Vorsorge zu steigern.

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Die Empfehlungen für die Häufigkeit von Tests hängen vom individuellen Sexualverhalten und den persönlichen Risiken ab. Wer wechselnde Sexualpartner hat oder häufiger sexuelle Risiken eingeht, sollte regelmäßige HIV- und STI-Tests in seine Gesundheitsvorsorge integrieren. STI ist die englische Abkürzung für sexually transmitted infections, also sexuell übertragbare Infektionen. Dazu zählen unter anderem Syphilis und Gonorrhö. Die Testangebote müssen niedrigschwellig, anonym und diskriminierungsfrei zugänglich sein, besonders für Menschen mit Migrations- und Fluchterfahrung.