Berlin im Schusswaffenfieber: Bandenkrieg eskaliert

Die Gewalt mit Schusswaffen in Berlin erreicht neue Höhen. Innerhalb eines Jahres stiegen die Schussabgaben um über 50 Prozent. Neue türkisch-kurdische Banden wie die Daltons und Casper verdrängen alte arabische Clans und kämpfen mit brutalen Methoden um die Kontrolle des Drogenmarktes.

Die Hauptstadt erlebt eine nie dagewesene Welle der Schusswaffengewalt . Innerhalb von nur einem Jahr ist die Anzahl registrierter Schussabgaben um über fünfzig Prozent gestiegen. Berlin scheint im Würgegriff von Banden und kriminellen Clans zu sein, die um die Kontrolle über den illegalen Drogenmarkt kämpfen.

Dabei geraten die traditionellen arabischen Clanstrukturen zunehmend unter Druck, während neue, straff organisierte Allianzen aus der Türkei - bekannt als die Daltons, die Ezgins und die berüchtigte Casper-Bande - nach der Macht greifen. Die Zahlen des Landeskriminalamtes sprechen eine deutliche Sprache: Wurden im Jahr 2024 noch 363 Fälle von scharfem Schusswaffengebrauch registriert, explodierte diese Zahl im Jahr 2025 auf 543 Fälle. Hinzu kommen über 600 bewaffnete Drohungen.

Die Täter gehen skrupellos vor; selbst Minderjährige oder extra eingeflogene Auftragstäter mit Touristenvisum übernehmen die brutalen Aufträge. Sie schießen auf Restaurants, Cafés und Wohnhäuser, um Geschäftsleute einzuschüchtern. Allein in Verfahren gegen die Casper-Bande stehen rund 70 Jugendliche vor Gericht. Die Polizei führt Großrazzien durch, um die Kartelle zu zerschlagen, doch der Nachschub an scharfen Waffen für die Hauptstadt-Gangster reißt nicht ab.

Ein besonders erschreckendes Beispiel ereignete sich am 16. Dezember 2025 in Kreuzberg. Zwei maskierte Auftragstäter warfen eine scharfe Handgranate in den Sinatra Club 04. Die Detonation verwüstete das gesamte Inventar.

Das LKA ordnet diese Tat der neuen Generation Z der türkisch-kurdischen Mafia zu, die mit brutaler Gewalt nach Berlin drängt. Die Täter erpressen gezielt türkische und kurdische Ladenbesitzer und fordern Summen zwischen 250.000 und 500.000 Dollar. Wer nicht zahlt, erlebt extreme Gewalt. Für solche Anschläge schmuggeln die Banden Kriegswaffen über den Balkan und die Türkei nach Berlin.

Trotz regelmäßiger Großrazzien und Waffenlager-Beschlagnahmungen bleibt der Nachschub ungebrochen. Die Kriminellen sind der Polizei durch globale Millionenbudgets logistisch oft einen Schritt voraus. Ein weiterer Vorfall ereignete sich am 30. März 2025 in Spandau.

Ein türkisch-kurdisches Trio lauerte einem 36-jährigen Türken auf und feuerte aus fünf Metern Entfernung siebenmal auf dessen Beine. Das Opfer überlebte schwer verletzt mit mehreren Knochenbrüchen. Diese Tat zeigt die eiskalte Hierarchie der Banden wie den Daltons oder Caspers. Die obersten Bosse kommunizieren digital und steuern die Verbrechen aus dem sicheren Ausland.

Austauschbare Handlanger vor Ort erledigen die Drecksarbeit. Die Gewinnmargen aus Rauschgifthandel und Erpressungen sind gigantisch, und Festnahmen sowie Haftstrafen werden von den Bossen als normale Betriebsausgaben kalkuliert. Solche Beinschüsse dienen als unmissverständliche Warnung an die Konkurrenz; oft folgen Racheakte unmittelbar. Ob es den Ermittlern gelingt, die Gewaltspirale zu durchbrechen, hängt hauptsächlich vom politischen Willen der Landesregierung und mutigen Beamten bei Polizei und Staatsanwaltschaft ab.

Ein besonders perfider Fall ereignete sich am 3. März 2025. Der 20-jährige Asylbewerber Alican C. schoss innerhalb von 30 Minuten auf zwei Filialen der von einer türkischstämmigen Familie geführten Supermarktkette Eurogida in Spandau und Wilmersdorf. Er feuerte insgesamt neun Kugeln auf die Schaufenster.

Zuvor forderte die Mafia telefonisch bis zu 500.000 Dollar Schutzgeld von den Eigentümern. Der Fall enthüllt die perfiden Rekrutierungsmethoden der Gen-Z-Mafia: Die Bosse inszenieren sich auf TikTok mit Luxuskarossen und ködern gezielt junge Geflüchtete, die drogensüchtig und perspektivlos sind. Diese Handlanger agieren als billige Wegwerf-Schützen. Die Gang versorgte Alican C. mit Kokain, einem Auto und einer Wohnung; für den Auftrag wurden ihm 1000 Euro Gangster-Lohn versprochen.

Er drückte neunmal ab. Alican C. wurde gefasst, legte ein Geständnis ab und wurde zu zwei Jahren und neun Monaten Jugendstrafe verurteilt. Trotz des Terrors gehen betroffene Ladenbesitzer aus Angst vor den brutalen Banden kaum zur Polizei. Zwei unbekannte Täter feuerten am 21.

Oktober 2025 in Neukölln von einem Mittelstreifen aus auf einen vorbeifahrenden VW. Die Kugeln durchschlugen die Karosserie, doch der Fahrer blieb unverletzt. Dieser Vorfall ist ein weiteres Beispiel für die Allgegenwart der Schusswaffengewalt. Die Berliner Polizei steht vor einer enormen Herausforderung, denn die Banden sind hochflexibel und nutzen moderne Kommunikationsmittel.

Die Politik muss dringend handeln, um die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten. Es braucht eine konsequente Strafverfolgung, mehr Prävention und Unterstützung für gefährdete Jugendliche, um sie vor der Rekrutierung durch die Kartelle zu schützen. Nur so kann die Spirale der Gewalt durchbrochen werden, die Berlin derart in Atem hält





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