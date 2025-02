Berlin im Wandel: Von Politik und Wintereinbruch bis hin zu autonomer Mobilität

Dieser Artikel beleuchtet verschiedene Aspekte des Lebens in Berlin, von den politischen Debatten im Charlottenburg-Wilmersdorf bis zu den Auswirkungen des Wintereinbruchs. Weiterhin werden Themen wie die Zukunft des Filmstudios Babelsberg, die Herausforderungen im Bereich der Verkehrsinfrastruktur und die Debatte um autonomes Fahren behandelt. Außerdem taucht der Artikel in die Themen der Wasserversorgung und den Neuanfang im neuen Jahr ein.

Charlottenburg-Wilmersdorf ist fast so etwas wie ein politisches Promi-Viertel: Dort stehen gerade so manche bekannte Politiker auf der Straße und kämpfen um Wählerstimmen. Eine Chance für Anwohner, das anzusprechen, was sie beschäftigt. Der Wintereinbruch hat auf den Straßen in Berlin und Brandenburg erschwerte Fahrbedingungen verursacht. Es kam zu zahlreichen Unfällen - in Brandenburg waren es mehr als 300.

Im Studio Babelsberg wurde für Filme wie 'Die Tribute von Panem' und 'Inglourious Basterds' gedreht. Doch das größte Filmstudio Europas hat seit zwei Jahren mit hohen Verlusten zu kämpfen. Wie will der neue Chef das Studio aus der Krise bringen? Wählerinnen und Wähler können ab sofort ihre Stimme zur Bundestagswahl abgeben. Die Briefwahl wird immer beliebter. Für Verwaltungen bedeutet das zwei Wochen Dauerbeschäftigung - zum Beispiel in Neuhausen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei den Berliner Verkehrsbetrieben streiken am Montag. Rad, Roller, Bahn oder Auto sind Alternativen. Leihfahrzeuge sind in Berlin am Streiktag allerdings nicht einfach zu bekommen. Bis zu fünf Jahre ins Gefängnis für das Verteilen von Essen und Kleidung - das könnte fünf Aktivisten aus Ostpolen drohen. Sie haben Geflüchteten an der polnisch-belarussischen Grenze geholfen. Die steile Startroute am BER, auch genannt 'Kotzkurve', sorgt bei Flugpassagieren für Unwohlsein – doch für Anwohnende bringt sie Ruhe. Genau das könnte sich nun ändern. Ein brennender Lkw mit Elektroautos hat am Montagnachmittag zu einer Sperrung der A10 Richtung Werder geführt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, doch die Ursache des Feuers ist noch unklar. Eigentlich sollen Windräder ab 2025 nur noch leuchten, wenn sich ein Flugzeug oder Hubschrauber nähert. Im Video erklären wir, wie das funktioniert. Und warum die neue Regel bei vielen Windrädern noch nicht umgesetzt ist. Autonomes Fahren – kann das in Berlin funktionieren? Unsere Host Mara ist auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tegel unterwegs und besucht verschiedene Unternehmen, die selbstfahrende Busse und Autos erforschen. US-Elektroauto-Hersteller Tesla galt lange Zeit als Vorreiter des grünen Individualverkehrs. Doch dieses Image schwindet zunehmend - nach dem politischen Engagement von BesitzerAn Silvester bricht in der Seestraße ein fast 100 Jahre altes Rohr und in halb Berlin kommt kein oder kaum noch Wasser aus dem Hahn. Wie hängt der Bruch eines Rohrs mit der gesamten Wasserversorgung zusammen? Zum Jahreswechsel ziehen viele Menschen Bilanz – neues Jahr, neues Glück und vor allem neue Vorsätze heißt es dann. Menschen in Berlin haben verschiedenste Wünsche und Ziele für 2025, einige verzichten aber auch





