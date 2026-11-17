Innensenatorin Iris Spranger hat den Verein El-Irschad e.V. in Berlin verboten. Der Grund ist die Unterstützung der Terrororganisation Hizb Allah. Durchsuchungen laufen.

Die Senatsverwaltung für Inneres und Sport hat die Tätigkeit des Vereins El-Irschad e.V. sowie dessen drei Teilorganisationen, Al-Qaem e.V., Al-Thaqalyn e.V. und Qalam Bildungszentrum UG, mit sofortiger Wirkung untersagt. Gegen den in Berlin ansässigen Verband bestehen schwerwiegende rechtliche Bedenken, die auf eine aktive Unterstützung der terroristischen Gruppe Hizb Allah zurückgeführt werden. Diese Bewertung führt dazu, dass der Verein als gegnerisch zu den Grundsätzen der Völkerverständigung und als strafrechtlich bedenklich eingestuft wird.

Polizeiliche Räumlichkeiten-Durchsuchungen in Berlin

Seit dem Morgen der Ankündigung führen Polizeibeamte umfassende Durchsuchungen in den Räumlichkeiten des Vereins und seiner verbundenen Organisationen durch. Neben den geschäftlichen Unterkünften werden ebenfalls Privatwohnungen von Mitgliedern des Verbands überprüft. Insgesamt sind zwanzigacht Räumlichkeiten von diesen Ermittlungsmaßnahmen betroffen. Die Behörden gehen davon aus, dass die dortigen Räume für die verbotene Vereinsarbeit genutzt wurden oder Beweismittel enthalten.

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Rechtliche Einordnung und terroristische Verbindungen

Innensenatorin Iris Spranger (SPD) begründete das Verbot damit, dass der Verein El-Irschad e.V. sich aktiv gegen den Gedanken der Völkerverständigung richte. Seine Tätigkeit laufe den geltenden Strafgesetzen zuwider. Die maßgebliche Grundlage für diese strenge Einstufung sei die festgestellte Unterstützung der im Libanon aktiven terroristischen Organisation Hizb Allah. Diese Verbindung wird von den Sicherheitsbehörden als schwerwiegender Verstoß gegen die verfassungsmäßige Ordnung gewertet.

Profil der Organisation Hisbollah aus Sicht des Bundes

Die schiitisch-islamistische Gruppierung Hisbollah, auch als Partei Gottes bekannt, bestreitet laut Angaben des Bundesinnenministeriums das Existenzrecht des Staates Israel. Die Organisation propagiert einen bewaffneten Kampf mit terroristischen Mitteln gegen Israel, das sie als unrechtmäßigen Besatzer palästinensischen Bodens bezeichnet. Dieser Kampf wird von der Gruppe selbst als legitimer Widerstand gerechtfertigt. Die ideologische Ausrichtung stellt eine direkte Herausforderung für die deutsche Rechtsordnung dar.

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Gefährdungspotenzial und internationale Auswirkungen

Befürchtungen der Sicherheitsbehörden deuten darauf hin, dass die Hizb Allah auch außerhalb des Nahen Ostens weiterhin terroristische Aktionen gegen Israel oder israelische Interessen plant. Diese globale Dimension der Bedrohung unterstreicht die Notwendigkeit des Vereinsverbots in Deutschland. Die enge Verflechtung mit einer als Terrororganisation eingestuften Gruppe macht jede Zusammenarbeit oder Duldung unmöglich.

Konsequenzen für Mitglieder und Strukturen

Durch das Verbot sind nun alle drei genannten Teilorganisationen und das Bildungszentrum UG handlungsunfähig. Die Räumlichkeiten sind für die zuvor geplante Arbeit nicht mehr nutzbar. Die Behörden erwarten, dass durch die konsequente Durchsetzung der Verbote die Infrastruktur zur Unterstützung terroristischer Ziele in der Hauptstadt zerstört wird. Die fortlaufenden Durchsuchungen sollen weitere Beweise sichern und die genaue Rolle der einzelnen Akteure klären.