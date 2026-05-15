Berlin ist hässlich? Ein Vergleich mit den angeblich hässlichsten Städten der Welt

MartensteinHolidayCheck, eine Reiseplattform, behauptet, die hässlichsten Großstädte der Welt ermittelt zu haben. Berlin steht auf Platz 5. Angeblich ist Berlin hässlicher als Kairo, als Guatemala-Stadt und sogar als Lagos, die Hauptstadt Nigerias. Der Autor kritisiert, dass Berlin nicht die hässlichste Stadt der Welt ist und macht einen Vergleich mit den angeblich hässlichsten Städten der Welt.

MartensteinHolidayCheck, eine Reiseplattform, behauptet, die hässlichsten Groß städte der Welt ermittelt zu haben. Berlin steht auf Platz 5. Angeblich ist Berlin hässlicher als Kairo (Platz 6), als Guatemala-Stadt (8) und sogar als Lagos (10), die Hauptstadt Nigerias.

Ich sollte mal eine Reportage aus Lagos schreiben. Lagos ist für Weiße leider gefährlich, es wäre nur mit Blackfacing gegangen. Berlin, mit den Seen, den Parks, den schönen Kiezen – klar, trotzdem ist’s nicht Venedig. Aber eine der hässlichsten Städte der Welt?

Ich fand das doof. Aber dann dachte ich: Berlin ist wie ein Mensch, der an sich hübsch sein könnte, aber seit Jahren in den gleichen Klamotten rumläuft, seit Monaten nicht geduscht hat, immer schlechte Laune hat und null Ehrgeiz besitzt. Endlich sagt’s ihm mal einer





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