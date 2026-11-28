Die Berliner Koalition aus SPD, Grünen und Linken plant eine erweiterte Antidiskriminierungspolitik. Dazu zählt die Definition antipalästinensischen Rassismus und die Aufwertung der Antidiskriminierungsstelle als eigenständige Behörde.

Die Verhandlungen für eine rot-grün-rote Koalition in Berlin sind weit fortgeschritten, doch einige Punkte der Fachgruppe Migration und Gleichstellung lösen nach wie vor intensive Diskussionen aus. Besonders umstritten ist der Vorschlag der SPD, antipalästinensischen Rassismus als eigenständige Diskriminierungskategorie zu verankern. Abgeordnete wie Orkan Özdemir, ein Vertrauter des Ex-Fraktionschefs Raed Saleh, hatten ursprünglich einen umfassenden Beirat und einen Gedenktag für im Gaza-Krieg getötete palästinensische Zivilisten gefordert. Die statistische Erfassung solcher Diskriminierungsfälle durch die Landesantidiskriminierungsstelle stieß auf erheblichen Widerstand innerhalb der eigenen Partei und der Koalitionspartner.

Kompromiss zur Definition antipalästinensischen Rassismus

Die Landespartei der SPD unter Landeschef Steffen Krach hatte auf den innerparteilichen Widerstand reagiert und gewünscht, das Thema aus den laufenden Chefverhandlungen zu nehmen. Dennoch wurde der Entwurf nach Informationen des Tagesspiegels von der Fachgruppe nachjustiert, ohne den Kernpunkt aufzugeben. Statt einer starren Festlegung, worin sich antipalästinensischer Rassismus äußert, wurde die Formulierung nun so angepasst, dass sie auf mögliche Ausprägungen abzielt. Dazu gehören pauschale Verdächtigungen, die Unterstützung von Terror oder Antisemitismus sowie die Abwertung palästinensischer Herkunft, Identität und Familiengeschichte. Ein Forschungsauftrag zur Analyse dieser Form von Diskriminierung soll erteilt werden, wobei die Linken sicherstellten, dass keine Einschränkungen der Meinungs-, Wissenschafts- und Versammlungsfreiheit daraus resultieren dürfen.

Also read Nach Rassismus-Entgleisung: Jens Härtel arbeitet wieder für Union

Kontroverse um statistische Erfassung und Behörde

Einer der kritischsten Punkte war die geplante Erfassung der Daten durch die Landesantidiskriminierungsstelle. Während der ursprüngliche Entwurf dies vorsah, wurde in der aktuellen Fassung festgelegt, dass die Behörde diese Form von Rassismus nicht mehr statistisch erfassen wird. Stattdessen sollen zivilgesellschaftliche Beratungsstellen als Ansprechpartner genannt werden. Der Senat soll stattdessen Bildungs- und Dialogprojekte sowie Fortbildungen fördern und dabei die Betroffenen direkt einbeziehen. Wissenschaftlich ist der Begriff in Deutschland noch nicht etabliert, wie eine Studie der Technischen Universität Berlin aus dem Jahr 2024 hervorhob. Dort wurde diskutiert, ob die Kategorie historisch-strukturell verankert ist oder primär zur Neutralisierung von Kritik an Antisemitismus dient, was insbesondere seit dem Hamas-Angriff am 7. Oktober 2023 verstärkt thematisiert wird.

Advertisement

Advertisement

Erweiterung des LADG und Aufwertung der Stelle

Neben der spezifischen Frage des antipalästinensischen Rassismus will die neue Koalition das Landesantidiskriminierungsgesetz (LADG) von 2020 grundlegend erweitern. Der Katalog der geschützten Merkmale soll um digitale Diskriminierung, Adultismus, Gewicht, Staatsangehörigkeit, Aufenthaltsstatus und Familienstand ergänzt werden. Die Landesantidiskriminierungsstelle, die bisher bei der Senatssozialverwaltung angesiedelt ist, könnte zu einer eigenständigen obersten Landesbehörde aufgewertet werden. Ihr Präsident soll künftig vom Abgeordnetenhaus gewählt werden. Die Linken haben zudem den Vorschlag eingebracht, die Behörde in Gleichbehandlungsanwaltschaft umzubenennen und mit eigenen Anhörungs- und Befragungsrechten auszustatten, um ihre Wirksamkeit zu steigern.

Perspektiven für die Berliner Antidiskriminierungsstrategie

Die geplante Umstrukturierung zielt auf eine grundlegende Überarbeitung der Landeskonzeption gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus ab. Das Ziel ist die Entwicklung einer Antidiskriminierungsstrategie 3.0, die den aktuellen gesellschaftlichen Realitäten in Berlin Rechnung tragen soll. Mit der größten palästinensischen Community Europas in Berlin wird diese Neuausrichtung besondere Aufmerksamkeit erfahren. Die Koalitionspartner stehen nun vor der Aufgabe, den Konsens in der Partei und bei den Wahlberechtigten herzustellen, bevor der finale Koalitionsvertrag beschlossen wird. Die Diskussion zeigt, wie sensibel die Balance zwischen dem Schutz vor Diskriminierung und der Wahrung demokratischer Grundrechte in einer polarisierten Debatte gehandhabt werden muss.