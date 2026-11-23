Die Koalitionsverhandlungen in Berlin drohen wegen der Kontroverse um Julia Emde und deren Kritik an Israels Existenzrecht zu scheitern. Analyse der Folgen für die Linke.

Die Koalitionsverhandlungen zwischen der Linken, Bündnis 90/Die Grünen und der SPD in Berlin stehen seit knapp drei Wochen unter enormem Druck und könnten bereits am Dienstagnachmittag scheitern. Das Schicksal der Neuauflage dieses bereits zweimal gescheiterten Bündnisses liegt nun vollständig in den Händen der 44 Mitglieder der Linksfraktion. Dieser Ausgangspunkt ist das Ergebnis einer wochenlangen Hängepartie, die alle beteiligten Parteien bereits jetzt politisch geschwächt hat.

Emde Kontroverse um Israels Existenzrecht

Der direkte Auslöser für die aktuelle Krise ist die Forderung nach dem Ausschluss der Abgeordneten Julia Emde aus der Fraktion. Emde hatte zwei Tage nach der Eidesleistung ihrer Fraktion, in der Antisemitismus in allen Formen abgelehnt wurde, eine völkerrechtliche Erklärung verbreitet. Darin kritisierte sie den Bekenntniszwang der Fraktionsspitze und bestritt die Existenzberechtigung des Staates Israel mit der Begründung, dass Staaten im Gegensatz zu Menschen grundsätzlich kein Existenzrecht besäßen. Diese Aussage gilt nach eigener Darstellung der Abgeordneten als völkerrechtlicher No-Brainer, löste jedoch bundesweit einen Sturm der Entrüstung aus.

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Mediale Inszenierung versus Parteistrukturen

Julia Emde, die im Berliner Wahlkreis Neukölln mit 46 Prozent der Stimmen direkt in das Landesparlament einzog, wurde durch die mediale Berichterstattung für einige Tage zur prominentesten Landtagsabgeordneten der Bundesrepublik. Schlagzeilen wie Emde demonstriert gegen eigene Partei oder Emde provoziert erneut prägten die öffentliche Wahrnehmung. Doch diese mediale Hype-Produktion verschleiert die eigentliche politische Frage: Wie anschlussfähig sind ihre Aussagen in der Linkspartei und welche strukturellen Probleme offenbaren sich? Die Isolierung, mit der sich Emde parteiintern konfrontiert sieht, belegt, dass ihre Positionen keine Mehrheit in der Partei finden.

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Antisemitismus Debatten in der Linken

Es ist nicht richtig, von Emde, Bruns und anderen Abgeordneten auf die Gesamtpartei zu schließen, doch darf ihr absehbarer Ausschluss auch kein Persilschein sein. Die Linke hat ein strukturelles Problem mit Antisemitismus in ihren eigenen Reihen, das aktiv angegangen werden muss. Zwar gibt es in der Partei Menschen, die ihre Positionen teilen oder diese sogar noch radikaler vertreten, doch gilt dies nicht für die Mehrheit. Eine Mehrheit der Mitglieder fühlt sich der historischen Verantwortung Deutschlands gegenüber Israel und Menschen jüdischen Glaubens verpflichtet und versteht die Parole Nie wieder als politischen Auftrag.

Zukünftige Regierungsähigkeit in Berlin

Die Kontroverse um Emde stellt die regierungsfähige Kompetenz der Linken auf die Probe. Kontinuierliche Debattenverschiebungen durch Emde und Gleichgesinnte müssen zurückgedrängt werden, um die politische Handlungsfähigkeit der Partei wiederherzustellen. Wenn die Linke tatsächlich die Regierungsübernahme im Roten Rathaus anstrebt, muss sie nachweisen, dass sie Antisemitismus und Hamas-Sympathien konsequent aus ihrer Politik ausschließt. Nur durch eine klare Differenzierung und die Anerkennung inkonsistenter Ergebnisse in der Auseinandersetzung mit Antizionismus wird die Linke ihre Glaubwürdigkeit in der Koalition mit Grünen und SPD wiederherstellen können.