Die Berliner Grünen lehnen Gespräche über eine schwarz-grün-rote Koalition mit der CDU ab. Stattdessen fokussieren sie sich auf die Linke. Ein Blick auf die Hintergründe und Konsequenzen für die Stadtregierung.

Sechs Wochen nach der Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin kommt es dienstags schließlich zu den ersten offiziellen Gesprächen zwischen den Parteien Grüne, SPD und der CDU. Auf den ersten Blick erscheint eine Lösung jenseits des radikalen Kurs der Rot-Grün-Rot-Koalition möglich. Bei genauerer Betrachtung entpuppt sich dieses Vorhaben jedoch als reine Taktik der Grünen, die keine echten Verhandlungsbereitschaft signalisieren.

Absage der Grünen an schwarz-rot-grüne Talks

Die beiden Spitzenvertreter der Berliner Grünen, Fraktionschef Werner Graf und Parteichef Philmon Ghirmai, verweigern die Teilnahme an den Gesprächen mit der CDU. Während die Grünen geschlossen zur Verhandlung mit der Linken antraten, bleiben die führenden Köpfe der grünen Partei von den Treffen fern. Ziel der Grünen ist es nicht, über eine schwarz-grün-rote Kenia-Koalition zu diskutieren, sondern über voreilige Baumfällungen und Postenbesetzungen zu sprechen.

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Symbolische Ausweichmanöver der Politik

Die Initiative zur Einberufung ging ursprünglich von der SPD aus. Der SPD-Fraktionschef Stefan Evers hatte Grüne und die Union bereits Mitte Oktober zu einem Gespräch eingeladen. Allerdings gefiel der ausgewählte Ort, der Euref-Campus am ehemaligen Gaswerk Schöneberg, den Grünen nicht. Dort hatten 2023 bereits die Koalitionsgespräche stattgefunden. Für die Grünen war dies zu viel Symbolik.

Lieber hätten sie das Treffen im Berliner Parlament stattfinden lassen, wo die Abgeordneten ohnehin bereits Termine hatten. Stattdessen schickten sie nicht ihre Spitzenmänner, sondern die zweite Reihe. Dieser Affront unterstreicht die Distanzierung von einer breiten Koalition.

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Klartext von Parteichefin Stahr und Evers

Stefan Evers betonte, dass die Hand der CDU stets ausgestreckt bleibe, um gemeinsame Alternativen auszuloten. Eine Zusammenarbeit mit radikalen Kräften komme für die CDU nicht in Betracht. Er wünschte sich, dass auch die Spitzen der Grünen und SPD dies so sehen würden. Doch sein Vorstoß ging ins Leere. Der Grünen-Parteitag hatte geschlossen für Gespräche mit der Linken gestimmt. Diese laufen seit Montag.

Grünen-Parteichefin Stahr erklärte gegenüber BILD, Stefan Evers wisse, dass die Stadt eine stabile Regierung mit einem klaren Kompass verdiene. Sie lehnte Gespräche zwischen dem grünen Landesvorsitzenden und dem CDU-General Lukas Krieger explizit ab. Stattdessen will die Partei die Übergangszeit klären und erwartet, dass der aktuelle Senat keine bindenden Maßnahmen mehr trifft.

Finanzielle Folgen und politische Blockade

Ein zentrales Thema der Debatten sind die Nachzahlungen für Berliner Polizisten und andere Beamte, die jahrelang verfassungswidrig niedrige Gehälter bezogen. Diese Zahlungen werden in die Milliarden gehen. Die große Frage bleibt, wer alles profitieren soll, einschließlich derer, die keinen Widerspruch eingelegt hatten. Bis Ende März müssen die gesetzlichen Grundlagen dafür geschaffen werden.

Die CDU-Spitzenleute reagierten auf die klare Ablehnung der linken Grünen mit Kopfschütteln. CDU-Fraktionschef Stefan Evers und der noch amtierende Senator Kai Wegner bezeichneten das Verhalten der Grünen als unprofessionell. Dies zeige, wie sehr die Grünen bereits in Geiselhaft der Linken steckten. Die politische Blockade dauert an, während die Zukunft der Berliner Senatsregierung weiterhin unsicher bleibt.